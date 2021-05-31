В Крыму российские военные проложили временный водопровод. Шойгу отчитался о “снятии водной блокады”

Вооруженные силы России, по словам Шойгу, участвуют в решении общегражданских вопросов. Так, чтобы обеспечить водой население Крыма, они проложили водопровод общей протяженностью 32 км.

Военные сняли “водную блокаду” до завершения строительства магистрального водопровода, уточнил чиновник.

По сведениям информагентства, в марте в Крыму запустили водозабор на реке Бельбек, чтобы решить проблему дефицита воды в Севастополе.

Контекст:

Вице-премьер России Марат Хуснуллин 5 мая заявлял, что аннексированный РФ Крым обеспечен водой “на текущий и ближайшие годы”. В то же время он указал на необходимость поиска новых источников водоснабжения в Крыму. Так, оккупанты начали в этом месяце работы по бурению скважин для поиска под дном Азовского моря запасов пресной воды.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию “Крым.Реалии”, эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявлял, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от “Слуги народа” Юрий Аристов сообщал журналистам программы “Схемы” (“Радіо Свобода”), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В конце 2020 года так называемый “глава Крыма” Сергей Аксенов заявил, что опреснение воды станет возможным минимум через несколько лет, но позднее признал, что “другого пути нет”.

10 марта 2021 года глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что “власти” Крыма готовятся подать в отношении Украины иск за “водную блокаду” после перекрытия Северо-Крымского канала. По словам Константинова, среди ответчиков будут глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.

Так называемые власти аннексированного Крыма предварительно оценили ущерб от “водной блокады” полуострова в $19,4 млрд.

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