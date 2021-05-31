 

“Перебор в одежде”, “Превратился в шута”. В сети комментируют “фривольное” фото Киркорова с пуделем, стоящим на задник лапах

31.05.2021, 15:36, Новости дня
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По словам Киркорова, фото было сделано в выходные. На снимке артист запечатлен в желтой рубашке, декорированной игрушками, белой кепке и джинсах с цветным принтом.

“Моя лучшая роль по жизни – дрессировщик! Обращайтесь – дрессирую артистов, сучек и кобелей. Дорого. Звонить директору”, – подписал фото певец.

“Какой-то перебор в одежде”, – отметили пользователи сети.

“Из замечательного певца превратился в клоуна, шута”, – написали в комментариях подписчики.

“Фривольно”, – прокомментировали фолловеры.

“Какие красивые”, – поддержали артиста поклонники.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Контекст:

Киркоров – российский певец и продюсер. В 2008 году он получил звание народного артиста Украины, после того как поддержал проживающую сейчас в России украинскую певицу Ани Лорак на международном песенном конкурсе “Евровидение 2008”. Указ о присвоении ему звания подписал на тот момент президент Украины Виктор Ющенко.

Киркоров находится в базе данных украинского сайта “Миротворец” за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. В марте 2021 года Киркоров в публикации на своей странице в Instagram назвал Крым российским.

Россия оккупировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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