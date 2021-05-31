Fox News – кружащими около американских кораблей НЛО могут быть беспилотники России или Китая

Недавно в сети появилось видео, на котором запечатлён экран радара, демонстрирующий, как вокруг американского военного корабля летают неопознанные летающие объекты, передаёт Fox News. Как заявил в эфире телеканала эксперт по НЛО Ник Поуп, пока неизвестно, что это было, но, согласно одной из теорий, это могли быть беспилотники РФ или Китая.

На опубликованной недавно видеозаписи с запечатлённым на ней экраном радара видно, как несколько НЛО кружат вокруг корабля ВМС. Режиссёр Джереми Корбелл утверждает, что это видео было снято экипажем, находившимся на боевом информационном посту. На нём видно, как НЛО докучают военному судну USS Omaha. Инцидент произошёл в 2019 году.

К нам присоединяется наш следующий гость Ник Поуп, который занимается изучением НЛО для Минобороны Великобритании. Ник, благодарим вас за то, что согласились пообщаться с нами этим утром. Мы только что видели запись с экраном радара, в описании к которому говорится о скоплении НЛО вокруг корабля американских ВМС. Что мы наблюдаем на этой записи?

НИК ПОУП, эксперт по НЛО: Ответ простой: мы не знаем, но во что бы то ни стало это нужно выяснить, причём в срочном порядке. Если речь идёт о своего рода беспилотнике, управляемом Россией или Китаем, — такова одна из теорий, — то ситуация вообще возмутительная. Люди говорят: это же всего-навсего НЛО. Все уверены, что это нормально.

Это ненормально. К счастью для нас, теперь будет проведено расследование, и от директора Национальной разведки в конгресс поступит доклад. Будем надеяться, что мы получим некоторые ответы.

Да, Ник. Думаю, все при слове НЛО сразу же подумали о чём-то внеземном. Но, как вы указали, речь также может идти об иностранной державе с продвинутыми технологиями. А может ли дело быть в чём-то более безобидном? В проблемах с радаром или с объективом камеры, а, может, в неточных данных радара, который отобразил птиц или что-нибудь ещё? Есть ли какое-то более безобидное объяснение, которому мы просто не придаём достаточно внимания?

НИК ПОУП: Не совсем уверен, что таковое имеется. Дело в том, что радар, конечно же, может давать сбой. Но ситуация здесь такая, что мы столкнулись с совокупностью данных. Эти последние видеозаписи отнюдь не единственные. Были и другие инциденты. Мы изучали записи инфракрасных камер, у нас есть показания пилотов, данные с радаров и спутниковые изображения, по всей видимости, подобных объектов. Об этом недавно рассказал бывший директор Национальной разведки Джон Рэдклифф. Если рассматривать всё это в целом, то, по-моему, тут дело не просто в сбоях аппаратуры.

Позвольте мне задать следующий вопрос. Тут я изберу более скептический тон. Лично я не разделяю подобный скептицизм, хотя и знаком с людьми, кто к этой теме именно так и относится. Вопрос, который я часто задаю, состоит в следующем. Почему нам никогда не попадаются чёткие изображения? Почему нет ни одного видео, ни одного снимка, на которых можно ясно увидеть, что происходит? И в 2021 году, несмотря на наши достижения в технологиях, ситуация не изменилась. У нас до сих пор есть только нечёткие изображения, либо кадры с инфракрасных камер или радаров. Почему нет ничего, что мы могли бы поразглядывать, при этом есть свидетельства пилотов и моряков?

НИК ПОУП: Полагаю, есть и хорошие кадры. Я убеждён, что у правительства Соединённых Штатов есть абсолютно чёткие видео и фотографии. И я не удивлюсь, если в преддверии публикации подготовленного для конгресса США доклада от директора Нацразведки появятся более качественные кадры. Возможно, это произойдёт уже в следующем месяце.

Чудесно. Будем с нетерпением ждать. Лично я буду. Опять же некоторые скептики не разделяют моих ожиданий, но лично я буду. Большое вам спасибо за то, что этим утром пообщались с нами.

Дата выхода в эфир 30 мая 2021 года.