 

BFM TV – Франция в знак дружбы отправит в США вторую статую Свободы

31.05.2021, 15:26, Новости дня
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К празднованию Дня независимости в США из Франции прибудет вторая статуя Свободы, которую на 10 лет поместят в сады французского посольства, пишет BFM TV. Повторяя свой символический жест 135-летней давности, Париж хочет укрепить франко-американскую дружбу.


Reuters

Франция собирается отправить в Соединённые Штаты вторую статую Свободы для укрепления франко-американской дружбы, пишет BFM TV. Погрузка на корабль в Гавре после торжественной церемонии в Париже запланирована на 7 июня накануне символической даты высадки союзников в 1944 году.

Как рассказывает телеканал со ссылкой на последний выпуск Journal du dimanche, скульптуру доставят на борту контейнеровоза Тоска, который прибудет в Нью-Йорк 4 июля ко Дню независимости. Сначала её поместят в государственный музей иммиграции на острове Эллис, а затем она отправится в Вашингтон, где в течение 10 лет будет находиться в садах французского посольства — на такой период её согласилась отдать Консерватория искусств и ремёсел в Париже.

В статье отмечается, что идея зародилась в 2019 году во время встречи действующего посла Франции в США Филиппа Этьена и генеральным директорам Консерватории Оливье Бароном. Последний стремится повысить значимость французских памятников за границей, поэтому они быстро договорились о переезде статуи Свободы. «Мы хотели возобновить связь с этой франко-американской историей, — рассказал Филипп Этьен в интервью Journal du dimanche. — Эта статуя является двойным символом свободы и гостеприимства».

Существует множество статуй Свободы по всему миру, напоминает BFM TV: одна находится в Нью-Йорке, другая — на Лебедином острове в Париже. Та же, которой предстоит отправиться в Америку, является уменьшенной копией оригинальной версии. Ей создал Густав Эйфель в конце XIX века, а выставлялась она в Консерватории искусств и ремёсел. Двойник высотой 2,8 м сейчас располагается между улицами Реомюр и Вокансон в Париже.

Таким образом, Франция во второй раз отправляет статую Свободы через Атлантику. Первая статую – знаменитый памятник Нью-Йорка — была установлена в 1886 году. Она стала подарком Франции к 100-летию со дня публикации Декларации независимости США. Теперь, спустя 135 лет после этого символического жеста, Франция хочет подтвердить дружбу между двумя государствами, пишет французский сайт.



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