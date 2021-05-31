 

Проект “Мегалайн” по развитию станции “Горской” предусматривает новые рабочие места

31.05.2021, 15:16, Разное
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«Мегалайн» презентует проект ТПУ на месте станции «Горская». Возведение узла в этой локации сейчас крайне важно, потому что территория поселка активно застраивается жилыми домами, при этом лишая города «природного капитала». В компании предполагают занять 150 гектаров под возведение ТПУ. Строительство объекта здесь имеет ряд преимуществ, среди которых – доступность ж/д-транспорта, съезды и выезды на КАД. Кроме того, строительство ТПУ станет одним из элементов развития морского фасада Санкт-Петербурга.

О выгодном положении станции «Горской» как объекта для развития говорят многочисленные проекты развития локации, которые были представлены ранее. Однако ни один из них не был реализован по ряду причин.

Последний, представленный в 2019 году, не получил одобрения из-за больших единовременных вложений. На первом этапе предлагалось потратить 15,6 миллиардов рублей, на втором – 15,3 млрд рублей, на третьем – 52,1 миллиарда рублей. Такой проект является большим риском для инвесторов, которые пока не заявили о своем желании вложиться в него.

Проект ТПУ на станции «Горской» исключает строительство на этой территории жилых домов – здесь возможно возведение общественных пространств, парков, спортивных территорий. Появление этих мест даст рабочие места людям, которые проживают рядом со станцией.

Сейчас на месте предполагаемого объекта находится промзона с магазинами, автомастерские и разборы. Проект «Мегалайн» позволит облагородить пустующую территорию и улучшить морской фасад города.



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