Моника Беллуччи поделилась ранее не известными фото дочерей от Венсана Касселя

Актриса Моника Беллуччи активно ведет блог в социальной сети, где публикует свои архивные фотографии и новости о своей профессиональной деятельности. Но иногда радует поклонников и личными постами. Так, вчера 56-летняя актриса сделала в своем аккаунте в Instagram трогательный пост, разместив коллаж из ранее не опубликованных фото дочерей. На черно-белых снимках она держит на руках совсем еще маленьких Деву и Леони. Поводом для публикации стал праздник – в последнее воскресенье мая, который в этот раз выпал на 30 число, во Франции отмечают День матери.

Спасибо, мои ангелы, за все то, чему вы учите меня каждый день! С праздником всех мам! – подписала публикацию актриса.

Моника Беллуччи с дочерьми

На публикацию отреагировали поклонники Моники и ее дочь Дева Кассель, которая прокомментировала сообщение мамы множеством сердечек. 16-летняя Дева с одобрения родителей (они даже присутствуют на ее съемках) уже успешно работает моделью. Она снимается для модных журналов и рекламных кампаний известных фирм. А вот Леони – “темная лошадка”, она лишь изредка попадает в объективы папарацци. Например, в компании отца Венсаля Касселя и его молодой жены Тиной Кунаки на совместном отдыхе в Бразилии или на озере Комо. Монике и Венсалю удалось сохранить добрые отношения после расторжения брака в 2013 году, а их общие дети приняли и полюбили новую супругу папы и кровную младшую сестру по отцу – Амазони. В апреле малышке исполнилось уже два года, однако родители тщательно ее скрывают от общественности.

Дева Кассель на обложке ELLE

Напомним, что Моника Беллуччи родила двоих детей, будучи в браке с французским актером Венсалем Касселем – Деву в 2004 году и Леони в 2010-м. Звездные родители тщательно оберегали дочерей от внимания прессы и до сих пор теперь уже бывшие супруги не раскрывают даты рождения детей.