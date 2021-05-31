Осуждены участники перестрелки в «Москва-Сити»

Пресненский суд Москвы приговорил фигурантов громкого дела о перестрелке в «Москва-Сити» Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова к 16 и 15 годам лишения свободы, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Исмаилову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима… Хамидову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – передает РИА «Новости» слова Кокая.

Напомним, коллегия присяжных признала бывших членов спортивного клуба боевых искусств «Скорпион» Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова причастными к стрельбе в «Москва-Сити».

Перестрелка произошла в башне «Око» в ноябре 2017 года. Стрелявшие в охранников скрылись на автомобиле Mercedes S600 Maybach, который принадлежит экс-совладельцу компании «Вимм-Билль-Данн», миллионеру Гавриилу Юшваеву. Сообщалось, что поводом для встречи в ресторане стало 55-летие авторитета измайловской ОПГ по прозвищу Павлик. В феврале по делу о перестрелке в башне арестовали чемпиона РФ по кикбоксингу Саида Асадулаева.