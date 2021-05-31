Эксперт: «Единой России» стоит расширить применение технологии электронного голосования

Современная и удобная электронная система увеличит уровень мобилизации сторонников и поможет привлечь миллионы избирателей, считает политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По мнению эксперта, ее можно использовать в рамках подготовки и обсуждения законодательных инициатив. Ставка на обновление представителей «Единой России» в парламентах разного уровня – один из приоритетов кадровой политики руководства партии, активно поддерживаемый президентом Владимиром Путиным, приводятся слова Чеснакова на сайте «Единой России».

«Это очевидный ответ на запрос граждан, и поэтому сложно оценивать этот подход иначе как позитивный», – резюмировал Алексей Чеснаков.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на предварительное голосование превысила 11 млн человек. Из них более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 4,8 млн проголосовали очно.

Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, сразу после того, как были соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.

Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве.