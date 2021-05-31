Девять хитростей, которые помогут сделать фигуру гармоничнее и почувствовать себя великолепно, независимо от роста, возраста и комплекции

Можно ли создать гармоничный образ, независимо от комплекции? Вполне. При грамотном подборе одежды вы сможете скрыть очевидные недостатки и подчеркнуть достоинства. Вот девять универсальных советов из сферы моды, которые помогут справиться с этой задачей.

Игра с оттенками

Светлая одежда визуально добавляет объема, а темная — уменьшает пропорции зрительно. Отсюда простой вывод. Если вы очень стройная, тогда отдавайте предпочтение светлым вещам. Если вам хочется выглядеть стройнее, тогда надевайте темное.

Туго — свободно

Если вы надеваете обтягивающий верх, тогда низ должен быть свободным, и наоборот. По этой причине брюки или джинсы скинни прекрасно сочетаются с кофтами и блузами оверсайз или свободного кроя. Топы и обтягивающие кофты отлично гармонируют с широкими брюками.

Монохромные образы

Это выигрышный лук для любого мероприятия. Если вы сомневаетесь в своем умении комбинировать цвета, тогда остановите выбор на каком-то одном. Ткань должна быть однотонной, поскольку принт сделает образ аляповатым. При выборе цвета руководствуйтесь первым правилом: светлое прибавляет объема, а темное уменьшает. Таким образом вы сможете скорректировать фигуру.

Открывайте шею

Почему далеко не всем идут водолазки и кофты, которые закрывают шею? Потому что для такой одежды нужно иметь лицо идеальной формы: желательно овальной или вытянутой, чтобы не было круглых щечек. Если же у вас круглое лицо, то одежда под горло сделает его еще более крупным. Когда вы открываете шею, то визуально делаете лицо более пропорциональным. Нет такого эффекта, будто голова «лежит на плечах», как это бывает в случае с водолазками. Если хотите зрительно вытянуть лицо, тогда отдавайте предпочтение кофтам и платьям с V-образном вырезом.

Уловка с блейзером

Комплексуете по поводу неидеальных ягодиц? Тогда используйте уловку с блейзером или с пиджаком оверсайз. Тогда акцент будет на передней части туловища. Вам удастся отвлечь внимание от ягодиц и бедер, за счет чего образ станет более гармоничным.

Бежевая обувь

Далеко не каждую девушку природа наградила длинными ногами. Но есть эффективный способ визуально удлинить их. Для этого следует надевать бежевую обувь, которая станет как будто продолжением ноги. Такая хитрость поможет вам казаться выше, особенно если вы наденете каблуки.

Обозначьте талию

Вы можете сбалансировать свой силуэт, обозначив талию там, где это нужно. Например, если у вас вытянутая верхняя часть туловища, то делайте завышенную талию, и наоборот.

Правильное белье

Чтобы под одеждой не проглядывались предательские складки, выбирайте утягивающее белье, которое корректирует фигуру. Это особенно уместно, когда вы облачаетесь в платье или надеваете одежду из тонких материалов, облегающих силуэт.

Познайте себя

Самый простой способ подобрать эффектный образ — это досконально изучить все недостатки и достоинства своей фигуры. Полюбите себя и примите свое тело таким, какое оно есть. Тогда вы сможете понять, что лучше для вас, и будете ловить на себе восхищенные взгляды. Нет никого краше уверенной в себе, самодостаточной женщины.