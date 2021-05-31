В этом году ожидается небывалый рост венчурного рынка

Эксперты говорят о небывалом росте венчурного глобального рынка в 2021 году. По мнению специалистов, настолько позитивной динамики давненько не удавалось наблюдать. Она вдвое сильнее, чем было еще недавно, говорят они.

Сейчас в мире насчитывается 695 компаний-гигантов, которых принято называть единорогами. В общем, они обладают капиталом в 2,3 триллиона американских долларов.

Возглавляет данный список китайская инновационная компания ByteDance, стоимость которой оценена в 140 миллиардов долларов. Также лидерами признаны TikTok, Vigo, Toutiao, TopBuzz и другие стартапы, достигшие небывалого успеха в бизнесе. По словам экспертов, инвестиции в такие проекты сегодня являются практически беспроигрышными.