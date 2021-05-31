Ученые назвали опасность ароматических масел

Ученые рассказали, чем могут быть опасны для здоровья человека ароматические масла. Долгое время они использовались для терапии тела и души, а также в косметических целях. Результаты нового исследования показали, что такие масла нередко приносят вред.

По словам ученых из Великобритании, ежегодно британцы тратят на аромасредства 126 миллионов фунтов стерлингов. Они считают, что полезные свойства данных масле слишком преувеличены, а позитивные ощущения людей можно сравнить с эффектом плацебо.

Ученые из Тайваня заявили, что в процессе сжигания масла чайного дерева, эвкалипта и лаванды в воздух поднимается масса вредных частиц. Они негативно воздействуют на нос, горло и глаза, а также провоцируют тошноту, головные боли, повреждение почек и печени.

Ученые из Японии, Германии и Южной Корее провели комплексные исследования на эту тему. В них приняли участие 4300 добровольцев, которые вдыхали концентрированные ароматы из продуктов: плодов лимонного дерева, зерен кофе, некоторых видов трав. Воздействие данных запахов на людей в течение получаса вызвало у них негативные ощущения, в том числе, головные боли.

Из ароматов человек получает намного больше информации, чем думали многие. Она заставляет его совершать необдуманные поступки.

Источник: tstosterone.ru