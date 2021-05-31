 

Ученые назвали опасность ароматических масел

31.05.2021, 14:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые рассказали, чем могут быть опасны для здоровья человека ароматические масла. Долгое время они использовались для терапии тела и души, а также в косметических целях. Результаты нового исследования показали, что такие масла нередко приносят вред.
По словам ученых из Великобритании, ежегодно британцы тратят на аромасредства 126 миллионов фунтов стерлингов. Они считают, что полезные свойства данных масле слишком преувеличены, а позитивные ощущения людей можно сравнить с эффектом плацебо.

Ученые из Тайваня заявили, что в процессе сжигания масла чайного дерева, эвкалипта и лаванды в воздух поднимается масса вредных частиц. Они негативно воздействуют на нос, горло и глаза, а также провоцируют тошноту, головные боли, повреждение почек и печени.

Ученые из Японии, Германии и Южной Корее провели комплексные исследования на эту тему. В них приняли участие 4300 добровольцев, которые вдыхали концентрированные ароматы из продуктов: плодов лимонного дерева, зерен кофе, некоторых видов трав. Воздействие данных запахов на людей в течение получаса вызвало у них негативные ощущения, в том числе, головные боли.

Из ароматов человек получает намного больше информации, чем думали многие. Она заставляет его совершать необдуманные поступки.

Источник: tstosterone.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.05 / Москалькова проконтролирует выплату компенсаций за снос 65 домов

21.10 / Мнение: Армяне сдали Зангелан

29.09 / Сменившую имидж Юлию Барановскую перепутали с Аллой Пугачевой

30.04 / Мнение: Кто подставил Джона Керри?

16.02 / Личное: “Если та была – Богиня, то эта – Нимфа”

06.08 / Кэмерон Диас дала большое интервью Гвинет Пэлтроу: про уход из кино и то, как она решилась стать матерью

19.07 / Муж Надежды Румянцевой продает особняк артистки: Он никому не нужен

27.08 / Пенсионерка 10 лет готовила допинг для российских спортсменов

26.05 / В Госдуме прогнозируют рост цен на отопление и горячую воду

31.10 / Почему в средневековой Англии мужья продавали своих жён?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика