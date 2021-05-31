 

Разумков ответил, поддерживает ли легализацию каннабиса

31.05.2021, 14:40, Новости дня
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Об этом сообщило агентство “Интерфакс-Украина”.

“Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам. К сожалению, есть примеры, когда он может использоваться не только в медицинских целях”, – сказал Разумков.

Ранее спикер выступал против легализации марихуаны даже в медицинских целях.

Контекст:

Медицинские исследования по всему миру показывают эффективность препаратов на основе марихуаны при целом спектре заболеваний. В 2015 году американский Национальный центр рака признал эффективность каннабиса в борьбе с раком.

Верховная Рада Украины прошлого созыва попыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса в Украине, но не успела. Законопроект №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей, зарегистрировали 20 мая 2019 года. Документ был включен в повестку дня Верховной Рады 6 июня, но депутаты не приступили к его рассмотрению.

В октябре 2020 года Офис президента Украины поднял вопрос возможной легализации в стране медицинских препаратов на основе каннабиса. В команде главы государства заявили, что речь может идти только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелые системные боли, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство. В Офисе президента подсчитали, что не менее 2 млн украинцев нуждаются в таких препаратах.

Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году говорил, что легализация марихуаны пока “не в приоритете”, а в ноябре 2020 года глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил о подготовке законопроекта о легализации медицинского каннабиса.

В декабре 2020 года члены комиссии по наркотическим средствам ООН, в которую входят 53 государства, приняли рекомендации Всемирной организации здравоохранения и исключили каннабис, используемый в медицинских целях, из категории особо опасных наркотиков в мире, в который включен, например, героин. Однако марихуана по-прежнему находится в перечне наркотиков, запрещенных для использования в немедицинских целях. США и европейские страны голосовали за, Украина воздержалась.

В апреле 2021 года Кабинет Министров Украины расширил перечень разрешенных препаратов, убрав некоторые лекарства на основе каннабиса из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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