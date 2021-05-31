Стерненко сообщил, что его оправдали по одной из статей обвинения по делу о похищении человека

Стерненко оправдали по ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). “Это те самые 300 грн, за которые давали семь лет с конфискацией”, – написал он.

Заседание суда продолжается. Остались вопросы еще по двум статьям обвинения.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/3024187977857531

Контекст:

Приморский райсуд 23 февраля этого года приговорил одесского активиста Сергея Стерненко к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Его признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук.

Обоих арестовали в зале суда. Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог. Стерненко отрицает причастность к инциденту.

В этом деле суд освободил обвиняемых от ответственности за похищение человека из-за истечения сроков давности. Им назначили наказание за разбой (по словам потерпевшего, у него отобрали 300 грн), а Стерненко, кроме нападения, признали виновным в незаконном хранении оружия – травматического пистолета.

На время рассмотрения апелляции на приговор Стерненко 9 апреля выпустили из СИЗО под домашний арест.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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