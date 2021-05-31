 

Кабмин Украины назначил нового директора порта Южный

31.05.2021, 14:40, Новости дня
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“Сегодня Кабинет Министров Украины согласовал назначение на должность директора ГП “Морской торговый порт Южный” Александра Олейника. Он назначен вместо Сергея Ковшара – ожидается, что он продолжит свою работу в отрасли”, – говорится в сообщении ведомства.

В Мининфраструктуры отметили, что новый директор с ноября 2019 года по август 2020 года исполнял обязанности директора порта Южный.

“До этого Олейник длительное время занимал должность директора ГП “Мариупольский морской торговый порт”, – рассказали в Министерстве.

Контекст:

Об увольнении заместителя директора по экономике и финансам порта Южный Сергея Ковшара с должности исполняющего обязанности директора предприятия стало известно 28 мая.

Снятие его с должности связывают с жалобами от нескольких организаций.

Украинские порты Южный и ТИС остановили перевалку руды, из-за этого украинские горно-обогатительные комбинаты могут приостановить работу, что сократит доходы бюджетов всех уровней, заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак. Порт Южный потребовал от горно-обогатительных комбинатов распределить грузопоток между ним и частным терминалом “ТИС – Уголь” в пропорции 50/50, отметил он.

Руководство порта Южный блокирует работу предприятия и фактически уничтожает его в интересах частного терминала ТИС, заявило в открытом письме к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю объединение предприятий “Укрметаллургпром”.

В письме ЧАО “Центральный горно-обогатительный комбинат” в адрес министра финансов Сергея Марченко и тогда еще находящегося на должности Ковшара говорилось, что из-за остановки отгрузки продукции только одного этого предприятия “Укрзалізниця” будет терять каждый месяц 13 млн грн, Администрация морских портов – 5 млн грн, сам порт Южный – 11 млн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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