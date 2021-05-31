Ванникова прокомментировала слухи о романе с фронтменом группы Kozak System
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По словам Осадчей, Ванникову в последнее время “часто видят в компании Леньо”.
“Является ли он вашим нынешним бойфрендом?” – спросила после этого у Ванниковой Осадчая.
Ванникова в ответ попросила оставить их отношения с музыкантом за “кулисами разговора”.
“Счастье любит тишину. Правда настолько многогранная и непонятная, что временами жизнь интереснее кино”, – резюмировала Ванникова.
https://www.facebook.com/Svitske/posts/3681121265326518
Контекст:
Ванникова была замужем за продюсером Михаилом Крупиевским. В браке у пары родилось две дочери: Мария и Дарья.
Леньо не афиширует личную жизнь.
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