Ванникова прокомментировала слухи о романе с фронтменом группы Kozak System

По словам Осадчей, Ванникову в последнее время “часто видят в компании Леньо”.

“Является ли он вашим нынешним бойфрендом?” – спросила после этого у Ванниковой Осадчая.

Ванникова в ответ попросила оставить их отношения с музыкантом за “кулисами разговора”.

“Счастье любит тишину. Правда настолько многогранная и непонятная, что временами жизнь интереснее кино”, – резюмировала Ванникова.

https://www.facebook.com/Svitske/posts/3681121265326518

Контекст:

Ванникова была замужем за продюсером Михаилом Крупиевским. В браке у пары родилось две дочери: Мария и Дарья.

Леньо не афиширует личную жизнь.

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