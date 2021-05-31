 

Гриценко: Для суда “пленки Медведчука” будут юридически легитимной доказательной базой. Для Порошенко и Медведчука это означает ответственность и тюрьму

31.05.2021, 14:40, Новости дня
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“Жму руку, обнимаю” снова не пришел в СБУ на допрос 27 мая, придумал поездку к военным, аккурат в день допроса. И сегодня, 31 мая, тоже не пришел, снова какую-то причину придумал. До этого больше 20 раз не являлся на допросы в ГБР…

Если бы так поступали мы с вами, то задержали бы и привели на допрос силой в наручниках, правда? Или у кого-то есть сомнения? А олигарху-мародеру демонстративно игнорировать следствие можно и без проблем? Простой вопрос: почему он избегает допросов и затягивает время? Мой ответ таков: Порошенко уже узнал, что “пленки Медведчука” не фейковые – они настоящие. Более того – они записаны не скрыто-дилетантски, а юридически корректно, на основании судебных решений, в рамках официально зарегистрированного расследования.

Это значит, что от них не отмахнуться – пленки будут восприняты в суде как юридически легитимная доказательная база. Что это значит для партнеров-фигурантов Порошенко с Медведчуком? Это значит ответственность и тюрьма. Потому что действительно есть за что. Поэтому и скрывается от следствия, затягивает дело как только может.

P.S. Порохоботам лучше отрефлексировать на аккаунте патрона, он лучше заценит.

Источник: Анатолій Гриценко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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