 

Euronews – канадцы потрясены находкой сотен детских останков в интернате для индейцев

31.05.2021, 14:30, Новости дня
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Жителей Канады шокировали новости о том, что на территории бывшей школы-интерната были найдены останки 215 детей. В подобные интернаты вплоть до 1990-х годов направлялись дети, которых принудительно забирали из семей коренных индейцев, чтобы способствовать их «интеграции» в канадское общество, пишет Euronews.

Жители Канады потрясены ужасной находкой: на территории бывшей школы для индейцев найдены останки 215 детей. В Ванкувере активисты провели манифестацию, расставив у музея искусств свыше 200 пар детской обуви.

Захороненные останки несовершеннолетних были обнаружены в городе Камлупс провинции Британская Колумбия. Раскопки проводились по инициативе одного из местных индейских племен.

ЖЕНЩИНА: Мы просим вас помолиться об этих детях. На каноэ они отправились в путь на другую сторону — и там их встретят их родственники и предки. 

Это учебное заведение функционировало с 1890 по 1969 год. Школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью «интеграции их в канадское общество».

По официальным данным, из 150 тыс. учеников от побоев и болезней умерли не менее 3200. Последняя такая школа была закрыта в Канаде в 1996 году.

Дата выхода в эфир 30 мая 2021 года.



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