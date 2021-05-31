 

Украинский дипломат – Байден на встрече с Путиным не пойдёт на сделку по Украине

31.05.2021, 14:30, Новости дня
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Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин считает, что Джо Байден в ходе встречи с Владимиром Путиным в первую очередь будет отстаивать американские интересы, однако США являются союзником номер один для Украины и интересы Вашингтона и Киева совпадают. Поэтому, пишет «Главред», дипломат уверен, что Штаты не пойдут на компромисс с Россией по украинскому вопросу и будут поддерживать Киев.


Reuters

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина ослабит «агрессивную политику Москвы», поскольку Америка оказывает весомую поддержку Украине, а её внешнеполитическая деятельность является одним из факторов, который сдерживает давление Кремля, считает замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин. Как пишет «Главред», он уверен, что Байден перед переговорами с Путиным поговорит с Зеленским, и есть серьёзная уверенность в том, что Штаты не пойдут на компромисс с Россией по украинскому вопросу и будут поддерживать Киев. 

«США являются союзником номер один для Украины. Именно США принадлежит доминирующая роль в предоставлении военной помощи Украине, в частности в виде летального оружия. Безусловно, именно американская внешняя политика является одним из тех рычагов, имею в виду и санкционную политику, который сдерживает агрессивные намерения Кремля», — отметил Енин.

По словам дипломата, безусловно, Байден в ходе переговоров с Путиным в первую очередь будет отстаивать интересы США. Однако в данном контексте интересы Вашингтона и Киева совпадают. К тому же перед диалогом с главой РФ Байден пообщается с Зеленским. Украинские власти уверены в том, что США поддержат Украину на переговорах с Россией.

«У нас очень доверительный диалог с нашими американскими партнёрами. И встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским. Мы тщательно готовим и повестку дня, и согласование всех логистических аспектов соответствующих контактов. Именно поэтому мы более чем уверены в том, что американские партнёры выдержат достаточно чёткую и жёсткую линию, которой они придерживались в отношении нашего государства в контактах с агрессором с самого начала российско-украинской войны. Никаких компромиссов в этом вопросе просто не может быть», — подчеркнул Евгений Енин.

 



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