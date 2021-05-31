«Спутник лайт» одобрили в Палестине

Однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт» одобрена к применению в Палестине, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник лайт» Министерством здравоохранения Государства Палестина. В январе текущего года в Палестине также была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина «Спутник V». Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», – передает ТАСС сообщение РФПИ.

Напомним, «Спутник лайт» – первый компонент «Спутника V», который в августе 2020 года стал первой в мире зарегистрированной вакциной от ковида. Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса.

Эффективность «Спутника V», по последним данным, достигает 97,6%. Это самый высокий показатель в мире.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД, кому подойдет вакцина «Спутник Лайт».