 

Air France подтвердила отмену двух рейсов в Москву

31.05.2021, 14:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания Air France подтвердила отмену двух рейсов из Парижа в Москву 31 мая из-за отсутствия разрешения от властей РФ на вход в воздушное пространство страны, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Air France подтверждает отмену рейсов AF1154 и AF1654 по маршруту Париж (Шарль-де-Голль) – Москва 31 мая 2021 года, так как не получила разрешения от российских властей на въезд на их территорию», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В результате были отменены и обратные рейсы из Москвы в Париж 31 мая и 1 июня, указал он.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала.

После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпания осуществлять полеты над воздушным пространством Белоруссии.

Росавиация предупредила об увеличении времени выдачи разрешений на пролет через Россию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.02 / В США на грузовик упал самолет, есть погибший

25.10 / Макгрегор отреагировал на сообщение о завершении Нурмагомедовым карьеры

04.03 / Согласие на вакцинацию против COVID-19 в зоне ООС дали 7 тыс. военных – главный эпидемиолог ВСУ

16.07 / Шевченко стал главой Нацбанка Украины, Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы. Главное за день

26.09 / Первый российский рейс приземлился в Белоруссии

02.11 / В РФ ввели новый механизм регулирования цен на жизненно важные лекарства

03.08 / Успешное приводнение Crew Dragon «изменило будущее космических полётов»

26.04 / Коллега Прокловой усомнился в правдивости ее истории о домогательствах на съемках

16.10 / Онищенко предложил сократить новогодние каникулы

08.08 / Неудачные высказывания Байдена могут лишить его поддержки молодых афроамериканцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика