Air France подтвердила отмену двух рейсов в Москву

Компания Air France подтвердила отмену двух рейсов из Парижа в Москву 31 мая из-за отсутствия разрешения от властей РФ на вход в воздушное пространство страны, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Air France подтверждает отмену рейсов AF1154 и AF1654 по маршруту Париж (Шарль-де-Голль) – Москва 31 мая 2021 года, так как не получила разрешения от российских властей на въезд на их территорию», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В результате были отменены и обратные рейсы из Москвы в Париж 31 мая и 1 июня, указал он.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала.

После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпания осуществлять полеты над воздушным пространством Белоруссии.

Росавиация предупредила об увеличении времени выдачи разрешений на пролет через Россию.