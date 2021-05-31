Экс-премьера и экс-спикера парламента Киргизии задержали по подозрению в коррупции

Бывший премьер-министр Киргизии Омурбек Бабанов, а также бывший председатель парламента и брат экс-президента Сооронбая Жээнбекова Асылбек Жээнбеков задержаны по подозрению в коррупции, сообщили в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) республики.

«На основании полученных в ходе следствия доказательств 31 мая 2021 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 ч. 2 («Коррупция») УК КР (Уголовного кодекса Киргизской республики), был задержан экс-премьер Омурбек Бабанов», – цитирует сообщение ТАСС.

Также задержан бывший председатель парламента Киргизии и брат экс-президента Сооронбая Жээнбекова Асылбек Жээнбеков, сообщил источник агентства в ГКНБ республики.

«Да, задержан», – сказал он.

Ранее сообщалось, что генерального секретаря правящей Центристской партии Эстонии Михаила Корба заподозрили в коррупции в связи с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco. Прокуратура считает, что он договорился с бизнесменом Хилларом Тедером о пожертвовании Центристской партии до 1 млн евро. Деньги должны были поступить до выборов в органы местного самоуправления, намеченные на 17 октября 2021 года. В обмен на это генсек партии пообещал выдать связанной с бизнесменом компании Porto Franco государственный кредит в размере 39,3 млн евро на девелоперский проект.