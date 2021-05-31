 

СК возбудил уголовные дела из-за размещения фото нацистов на сайте “Бессмертный полк”

31.05.2021, 14:18, Разное
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Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против нескольких россиян и украинцев, которые, предположительно, пытались разместить фотографии нацистских преступников во время акции “Бессмертный полк” в мае 2021 года. Данное преступление предусмотрено статьей 354.1 УК РФ “Реабилитация нацизма”.

Фигурантами уголовных дел являются Андрей Акимов (Оренбургская область), Сергей Сахаров (Томская область), Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух (Украина). По данным следствия, они разместили на сайте “Бессмертный полк” заявки с фотографиями Адольфа Гитлера, Йозефа Геббельса и Андрея Власова, который во время Великой Отечественной войны перешел на сторону Германии.

“Такие действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных Нюрнбергским трибуналом”, – отметила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Также в настоящий момент проводится процессуальная проверка в отношении жителя Свердловской области Алексея Понамарева. Во время проведения акции “Бессмертный полк” он пытался разместить фотографию человека, который не имеет отношения к победе советского народа над гитлеровской Германией.



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