Володин пригласил главу сербского парламента выступить на заседании ГД

Володин подчеркнул, что отношения России и Сербии успешно развиваются, в том числе, благодаря значительному вкладу президентов России и Сербии, Владимира Путина и Александра Вучича. Сейчас парламентарии взаимодействуют не только в рамках групп дружбы, но и в новом формате – комиссии высокого уровня.

Этот формат, по мнению спикера ГД, позволяет депутатам работать более содержательно, что положительно влияет на развитие международных отношений. «Мы выносим на комиссию высокого уровня три ключевые темы. Во‑первых, развитие наших экономических отношений. Во‑вторых, реализация гуманитарных проектов И, конечно, обсуждение взаимодействия и выстраивания отношений на международных площадках с тем, чтобы мы могли поддерживать, усиливать друг друга, отстаивать интересы граждан России и Сербии. От этого мы все только выиграем», – подчеркнул Володин.

Кроме того, председатель Госдумы заявил о высокой эффективности взаимодействия Россия и Сербия рамках международных организаций, например в ПАСЕ, и пригласил коллегу принять участие в Парламентской Ассамблее ОДКБ и на пленарном заседании ГД 2 июня.

В ответ председатель Народной скупщины Ивица Дачич поблагодарил Россию за международную поддержку и подчеркнул, что Сербия не поддерживает санкциям против РФ. «Мы твердо привержены дальнейшему развитию братских отношений», – отметил Дачич.

Для парламентария визит в российскую столицу – первый в новой должности: «Очень рад, что посетить довелось именно Москву», – сказал он.

Отметим, что заседание межпарламентской комиссии высокого уровня планируется провести в Белграде осенью 2021 года.