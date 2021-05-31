Коди Симпсон впервые прокомментировал расставание с Майли Сайрус

Почти год назад 28-летняя Майли Сайрус прекратила свои самые продолжительные отношения с момента развода с актером Лиамом Хемсвортом – ее роман с 24-летним австралийским певцом Коди Симпсоном продлился 10 месяцев. В августе прошлого года певица в прямом эфире в Instagram подтвердила, что они с Коди пошли разными дорогами, однако не озвучила причину, по которой это произошло. Сам артист все это время хранил молчание, но вчера все же впервые рассказал об их романе и расставании в том числе:

На тот момент я уже давно ее знал. Она всегда была творческой личностью. Постепенно мы перешли от того, чтобы быть просто друзьями и проводить время в компании общих приятелей, к тому, чтобы быть вместе, – рассказал Симпсон о начале их отношений в интервью 60 Minutes Australia.

По его словам, после разрыва они остались хорошими друзьями:

Все закончилось довольно дружелюбно. Это был один из тех этапов, через которые вы проходите и благодаря этому многому учитесь.

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Публикация от Cody Simpson (@codysimpson)

Напомним, 27-летняя Майли Сайрус начала встречаться с певцом Коди Симпсоном почти сразу после расставания с мужем, актером Лиамом Хемсвортом. Причем после появления первых новостей о разводе она начала проводить все свободное время с блогером Кейтлин Картер, но их связь продлилась недолго. Спустя пару месяцев папарацци начали видеть ее в компании музыканта Коди Симпсона. За время их романа они успели познакомиться с родителями друг друга, несколько раз отдохнуть вместе на побережье и даже .

Сейчас Коди Симпсон встречается с моделью Марлоз Стивенс, а Майли Сайрус свободна и с головой ушла в творчество. Бывший муж Майли – Лиам Хемсворт – уже полтора год счастлив в отношениях с Габриэллой Брукс.

Майли Сайрус и Коди Симпсон со своей собакой