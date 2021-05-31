Комплименты мужчине нужно делать правильно: что сказать, чтобы не испортить отношения

Любой человек любит слышать приятные слова в свой адрес. И далеко не одни женщины «любят ушами», как говорят психологи. Мужчин тоже надо хвалить. Вот только нужно уметь правильно это делать. Как — расскажут эксперты.

Только честность

Комплименты должны идти от всего сердца — это самое главное условие. Фальшь чувствуется сразу даже теми мужчинами, у кого не слишком развита интуиция. А еще представители сильного пола сразу настораживаются, когда внезапно без причины слышат обилие восторженных фраз от девушки.

Обычно это предшествует тому, что избранница попросит о каком-то презенте. Ну а если просьб не последует, тогда мужчина все равно насторожится: с чего это вдруг девушка решила осыпать его комплиментами? Точно ей что-то надо, она просто выжидает момент.

Никакой похвалы за плохие поступки

Если вы не одобряете поведение своего избранника, то ни в коем случае не говорите теплые слова в его адрес после инцидента. В противном случае мужчина решит, что именно так и нужно себя вести дальше. Простой пример. Мужчина нахамил официанту за плохое обслуживание. Вам не понравилась грубость избранника, но вы сказали: «Ты такой смелый/мужественный» или «Круто ты ему сейчас ответил». Тогда не удивляйтесь, что мужчина будет и дальше хамить окружающим: вы ведь это поощрили. Если вам понравилось, что мужчина не стал молчать в ответ на плохое обслуживание, но вам не понравилось то, как именно он высказал свои претензии (то есть в грубой форме), так и скажите. Например: «Ты молодец, что не стал молчать, но в следующий раз, пожалуйста, будь повежливее. Не нужно хамить и грубить».

Подтверждайте сказанное

Представители сильного пола не очень понимают пространных комплиментов. Им нравится конкретика. Например, фраза «Ты молодец!» мужчине ни о чем не скажет и как комплимент может и не засчитаться. Необходимо уточнить, по какому поводу именно вы хвалите избранника. Например: «Ты такой молодец, что навел в порядок в квартире», «Спасибо, что приготовил завтрак. Ты такой заботливый» и т. д.

Если хотите похвалить внешность, то тоже избегайте пространных комплиментов наподобие «Ты такой красавчик». Скажите, что вам нравится в мужчине. Например: «У тебя такая стильная стрижка».

Никаких муси-пуси

Поменьше сюсюкайтесь с представителями сильного пола, когда делаете комплименты. «Зайчик», «котик» и другие прозвища в контексте комплиментов создают неоднозначное впечатление. Мужчина не понимает, с кем он общается: то ли с мамой или бабушкой, то ли с любимой женщиной.

Избегайте сравнений

Комплименты должны подчеркнуть индивидуальность мужчины. Их предназначение заключается в том, чтобы избранник почувствовал себя каким-то особенным, уникальным. Поэтому избегайте любых сравнений с другими представителями сильного пола: не только с бывшими, но и с родственниками. «Ты такой заботливый: принес мне завтрак в постель. Мой бывший никогда так не делал» – подобные слова отобьют у избранника любое желание стараться для вас.

Не делайте встречных комплиментов

Если мужчина сделал вам комплимент, то просто поблагодарите и одарите его лучезарной улыбкой. Не говорите в ответ “Ты тоже клевый”, “Ты тоже красивый” и т.д.