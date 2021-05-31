Платежная система PayPal позволит клиентам выводить криптовалюту на сторонние кошельки
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Как сообщили представители департамента глобальной платежной системы PayPal, занимающегося вопросами блокчейна, вскоре клиенты смогут выводить криптовалюты не только на свои, но и на сторонние кошельки.
По словам Хосе Фернандеса да Понте, руководителя данного департамента, сейчас компания готовится к внедрению данной функции.
Казалось бы, здесь нет ничего особо сложного. Однако политика PayPal требует, чтобы были полностью соблюдены высокие стандарты безопасности транзакций. Кроме того, разработчики не хотят, чтобы в результате внедрения новой функции какие-либо послабления почувствовали те, кто занимается незаконными финансовыми операциями. Словом, как ответственная компания, PayPal вынуждена принимать максимум мер предосторожности.
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