 

Платежная система PayPal позволит клиентам выводить криптовалюту на сторонние кошельки

31.05.2021, 13:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщили представители департамента глобальной платежной системы PayPal, занимающегося вопросами блокчейна, вскоре клиенты смогут выводить криптовалюты не только на свои, но и на сторонние кошельки.

По словам Хосе Фернандеса да Понте, руководителя данного департамента, сейчас компания готовится к внедрению данной функции.

Казалось бы, здесь нет ничего особо сложного. Однако политика PayPal требует, чтобы были полностью соблюдены высокие стандарты безопасности транзакций. Кроме того, разработчики не хотят, чтобы в результате внедрения новой функции какие-либо послабления почувствовали те, кто занимается незаконными финансовыми операциями. Словом, как ответственная компания, PayPal вынуждена принимать максимум мер предосторожности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.10 / В Израиле устроили акцию протеста против продажи оружия Азербайджану

22.02 / Назван срок службы стиков DualSense

03.08 / Захватчик заложников в Киеве объявил Зеленского «шутом»

11.08 / Болтон рассказал о самой шокирующей ситуации за время работы с Трампом

05.12 / Макрон объяснил решение не отвечать на новый выпад Эрдогана

26.06 / ВОЗ: в Европе зафиксирован новый всплеск коронавируса

10.04 / Видео: Турки унизили европейцев

12.04 / Чиновник из Организации по атомной энергии Ирана пострадал на объекте в Натанзе

02.12 / Великобритания усиливает пограничный контроль в преддверии окончания переходного периода после брексита

03.08 / В РФ начали готовить космонавтов для рекордно быстрого полета к МКС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика