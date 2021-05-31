Платежная система PayPal позволит клиентам выводить криптовалюту на сторонние кошельки

Как сообщили представители департамента глобальной платежной системы PayPal, занимающегося вопросами блокчейна, вскоре клиенты смогут выводить криптовалюты не только на свои, но и на сторонние кошельки.

По словам Хосе Фернандеса да Понте, руководителя данного департамента, сейчас компания готовится к внедрению данной функции.

Казалось бы, здесь нет ничего особо сложного. Однако политика PayPal требует, чтобы были полностью соблюдены высокие стандарты безопасности транзакций. Кроме того, разработчики не хотят, чтобы в результате внедрения новой функции какие-либо послабления почувствовали те, кто занимается незаконными финансовыми операциями. Словом, как ответственная компания, PayPal вынуждена принимать максимум мер предосторожности.