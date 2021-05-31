 

Кроссовер Suzuki Vitara после смены поколений станет электрокаром

31.05.2021, 13:52, Новости дня
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Обновленный кроссовер Suzuki Vitara будет радикально отличаться от предшествующего поколения.

В частности, производитель исключит версии с бензиновыми двигателями, ограничившись исключительно электрической силовой установкой. Несмотря на то, что производитель не анонсировал появление электрокара, однако транспортные средства данного типа давно активно обсуждаются специалистами японского бренда. В свою очередь, остальные модели также постепенно лишаются версий с ДВС, получая гибридные силовые установки.

На данный момент подробности о готовящейся модификации электрокара Suzuki Vitara отсутствуют, но уже в скором времени представители марки официально анонсируют продвинутую модель кроссовера.



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