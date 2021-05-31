 

В Кременчуге задержали мужчину, который из окна квартиры стрелял по полицейским

31.05.2021, 13:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Инцидент произошел минувшей ночью. По данным полиции, злоумышленник попал в двух правоохранителей, которые отрабатывали вызов о конфликтной ситуации в одном из ночных заведений города.

Вскоре оперативники внутренней безопасности полиции и работники Кременчугского районного управления полиции установили квартиру, из которой был открыт огонь, а также личность злоумышленника. Стрелком оказался 38-летний местный житель, который живет с несовершеннолетней дочерью. По данным полиции, в прошлом он был судим за браконьерство и кражу с проникновением в помещение.

Для задержания стрелка были привлечены бойцы полиции особого назначения. Правоохранители изъяли полуразобранный пневматический пистолет, а во дворе дома – газовый баллон и магазин, которые мужчина выбросил в окно, чтобы избавиться от улик.

Согласно результатам медицинского обследования, на момент стрельбы злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.

Задержанному, который сейчас находится в СИЗО, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.

ВИДЕОВидео: Національна поліція України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.04 / Le Figaro – РФ испытывает НАТО украинским кризисом

07.05 / Режим ЧС решили ввести еще пяти префектурах Японии из-за коронавируса

04.10 / Власти Карабаха сообщили об уничтожении военного аэродрома в азербайджанском Гяндже

04.07 / В РФ создали образовательную программу по изобличению фейков

03.07 / Стало известно о способности С-500 уничтожать гиперзвуковые цели в космосе

24.02 / Минфин частично заменил доли доллара и евро в ФНБ юанем и иеной

30.04 / В Кыргызстане рассказали о перестрелках на границе с Таджикистаном

16.03 / “Слияние душ”. 47-летняя Высоцкая позировала в объятиях 83-летнего мужа

14.08 / В Киеве Mazda влетела в кафе на остановке

04.01 / Лукашенко объявил 2021-й “годом народного единства” Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика