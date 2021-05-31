В Кременчуге задержали мужчину, который из окна квартиры стрелял по полицейским

Инцидент произошел минувшей ночью. По данным полиции, злоумышленник попал в двух правоохранителей, которые отрабатывали вызов о конфликтной ситуации в одном из ночных заведений города.

Вскоре оперативники внутренней безопасности полиции и работники Кременчугского районного управления полиции установили квартиру, из которой был открыт огонь, а также личность злоумышленника. Стрелком оказался 38-летний местный житель, который живет с несовершеннолетней дочерью. По данным полиции, в прошлом он был судим за браконьерство и кражу с проникновением в помещение.

Для задержания стрелка были привлечены бойцы полиции особого назначения. Правоохранители изъяли полуразобранный пневматический пистолет, а во дворе дома – газовый баллон и магазин, которые мужчина выбросил в окно, чтобы избавиться от улик.

Согласно результатам медицинского обследования, на момент стрельбы злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.

Задержанному, который сейчас находится в СИЗО, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.

ВИДЕОВидео: Національна поліція України / YouTube

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