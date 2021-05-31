Песков ответил на вопрос о возможной реформе ОАК
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Президенту РФ Владимиру Путину было доложено о планах по реформированию транспортной авиации, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Пескова спросили о том, обсуждался ли в рамках совещаний президента с руководством Минобороны и предприятий ОПК в Сочи план реформирования ОАК, передает РИА «Новости».
«Речь шла, если вы помните, о транспортной авиации. Конечно, в этом контексте президенту докладывалось о планах по реформированию», – сказал представитель Кремля.
На просьбу уточнить, было ли реформирование одобрено, он отметил: «Я могу вам сказать, что докладывалось. Большего не могу сказать».
Ранее Путин сообщил, что завершаются государственные испытания легкого транспортника Ил-112В, в этом году в войска планируется поставить два таких самолета.
Смотреть комментарии → Комментариев нет