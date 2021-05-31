 

Песков ответил на вопрос о возможной реформе ОАК

31.05.2021, 13:32, Новости дня
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Президенту РФ Владимиру Путину было доложено о планах по реформированию транспортной авиации, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Пескова спросили о том, обсуждался ли в рамках совещаний президента с руководством Минобороны и предприятий ОПК в Сочи план реформирования ОАК, передает РИА «Новости». 

«Речь шла, если вы помните, о транспортной авиации. Конечно, в этом контексте президенту докладывалось о планах по реформированию», – сказал представитель Кремля.

На просьбу уточнить, было ли реформирование одобрено, он отметил: «Я могу вам сказать, что докладывалось. Большего не могу сказать». 

Ранее Путин сообщил, что завершаются государственные испытания легкого транспортника Ил-112В, в этом году в войска планируется поставить два таких самолета. 



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