 

Застреливший мужчину при задержании полицейский арестован в Новосибирске

31.05.2021, 13:32, Новости дня
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Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу полицейского, при задержании выстрелившего в голову молодому человеку, который позднее умер в больнице, сообщила старший помощник главы управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

«В отношении полицейского, обвиняемого в превышении должностных полномочий, судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказала она, передает ТАСС.

Инспектор ДПС в Новосибирской области 28 мая при задержании нарушителя правил случайно выстрелил в голову задерживаемому, который пытался оказать сопротивление. Позже пострадавший 19-летний молодой человек умер в реанимации. Следователи в связи с этим переквалифицировали действия полицейского – ему предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности.



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