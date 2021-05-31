СК возбудил дела о попытках разместить фото нацистов в ходе акции «Бессмертный полк»

Главным следственным управлением СК РФ возбуждены уголовные дела в отношении жителей нескольких регионов России, а также граждан Украины, пытавших разместить фотографии нацистских преступников во время акции «Бессмертный полк» в мае 2021 года.

«В числе фигурантов уголовных дел житель Оренбургской области Андрей Акимов, Сергей Сахаров из Томской области, а также жители Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух. По данным следствия, указанные лица в мае 2021 года разместили на сайте «Бессмертного полка России» заявки, содержащие сведения и фотографии Гитлера, Геббельса, изменника Родины Власова. Такие действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных Нюрнбергским трибуналом», – сообщил официальный сайт СК.

Там добавили, что также проводится процессуальная проверка в отношении жителя Свердловской области Алексея Пономарева. При проведении акции «Бессмертный полк» он пытался разместить в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны фотографию лица, не имеющего отношения к победе советского народа над гитлеровской Германией.

Дела возбуждены по ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма). По местам жительства ряда лиц проведены обыски, изъята компьютерная техника, средства связи. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на закрепление полученных доказательств и установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Ранее было возбуждено еще несколько дел из-за публикации фото нацистов на сайте «Бессмертного полка». Среди подозреваемых оказались Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Все они оказались сторонниками Навального.

В сентябре прошлого года суд приговорил бывшего студента пермского колледжа Даниила Симонова, обвиненного в реабилитации нацизма, к 200 часам исправительных работ за публикацию фото генерала Власова на сайте «Бессмертного полка».

Житель Казани, отправивший фото Адольфа Гитлера для акции «Бессмертный полк», был приговорен к условному сроку в год и штрафу в 150 тыс. рублей.

Напомним, в четверг суд оштрафовал на 90 тыс. рублей воронежца за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка».