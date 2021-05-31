Мнение: «Про возрастающие аппетиты фармацевтических монстров и привкус политики в вакцинах» ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

(В Живом Журнале данная статья опубликована в ПЯТИ ЧАСТЯХ. )

Эту статью опубликовал только после заявления Д.А. Медведева о том, что «Медведев допустил введение обязательной вакцинации в интересах страны»

В этой статье некоторые из накопленные за многие месяцы материалов:

– по несоответствию статистики коронавируса с реальными данными;

– и по несоответствию официальных заявлений по вакцинации с реалиями

Поэтому все-таки публикую данную Статью, чтобы в случае принудительной вакцинации люди знали, к чему их принуждают.»

******** ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ********

7. В рекламе 100%-ной вакцинации про все вакцины (в том числе и про российские) по всем СМИ говорят, что даже если провакцинированный заболеет, то это позволит избежать тяжелых форм болезни

Вот например статья которая вышла после заражения коронавирусом провакцинированного Президента Аргентины Альберто Фернандеса «В ВОЗ напомнили, что вакцины от коронавируса не дают полной защиты от заражения»

https://tass.ru/obschestvo/11078683

«Официальный представитель ВОЗ в этой связи рекомендовала всем, кто сделал прививку от коронавируса, продолжать соблюдать меры предосторожности, включая физическое дистанцирование.

В ночь на субботу Фернандес написал в Twitter, что сделал тест на антигены, который показал положительный результат. Глава государства заявил, что чувствует себя хорошо, и его состояние было бы намного хуже, если бы он не привился ранее.

Разработчик вакцины “Спутник V” – Центр имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, комментируя публикацию Фернандеса, заявил, что вакцина в случае заражения обеспечивает протекание заболевания без серьезных симптомов и быстрое выздоровление.»

Проверим.

Смотрим официальную статистику среди вакцинированных:

«Около тысячи москвичей заболели коронавирусом после вакцинации» (статья от 31 марта 2021 года)

https://www.interfax.ru/moscow/758878

Реальные достижения Российской вакцины в Москве: Из миллиона человек привитых заболела всего лишь тысяча (или 0,1%). Не то что в Израиле от Pfizer. Кстати и 1000 из миллиона привитых это много, но это тема для отдельной статьи.

Но в этой же статье читаем:

«Отмечается, что более 76% из числа заболевших переносят COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. Тем не менее, формирование иммунитета после прививки происходит индивидуально, поэтому важно соблюдать меры предосторожности.»

И среди невакцинированных (специально данные взяты из статей 2020 года, когда на статистику не влияла вакцинация):

«Как проявляется легкая форма нового коронавируса» (статья от 19 марта 2020 года, то время когда вакцинации и в помине не было) https://ria.ru/20200319/1568814432.html

«Большинство заразившихся новым коронавирусом — 80 процентов — переносят болезнь в легкой форме.»

Или вот диаграмма из статьи: «В Коми вдвое снизилась доля бессимптомных случаев заболевания коронавирусом (статья от 9 ноября 2020 года)»

https://www.bnkomi.ru/content/news/images/120087/002.jpg

Получается, что: 24% средней и тяжелых форм для вакцинированных и 20-24,3% средней и тяжелых форм для невакцинированных. С точностью до погрешностей примерно одинаково.

Конечно сохранение пропорции легкой и тяжелой формы при вакцинации российской вакциной, это огромное достижение по сравнению с Pfizer в Израиле, где смертность увеличилась в разы.

Но не стоит использовать факт, перегибать палку в убеждаемости населения и говорить, что вакцина позволяет уменьшить количество средней и тяжелой форм заболевания, о чем трубят по все средствам СМИ устами дикторов, врачей и политиков.

Из приведенных примеров видно, что вакцинация НЕ МЕНЯЕТ ПРОПОРЦИЮ МЕЖДУ СРЕДНЕ-ТЯЖЕЛЫМИ И БЕССИМПТОМНО-ЛЕГКИМИ ФОРМАМИ.

8. Много еще есть примеров того, что по действию вакцин все совсем не изучено, отдельную статью этому надо посвящать.

Дурят население мира. Делают подопытных кроликов. Обещают почти панацею при 100%-ной вакцинации. При этом даже официальную статистику под эти заявления не подогнали. Или заявления не откорректировали под соответствие с официальной статистикой.

К вопросу о Братьях наших Меньших, которые пока и не болеют вроде коронавирусом: введение всеобщей вакцинации увы может привести, как в Израиле, к резкому росту заболеваемости и смертности.

Может хватит жестоких экспериментов над беззащитными животными, может стоит остановиться после случая с норками в Дании, которых всех умертвили, а через несколько дней оказалось, что норки ни в чем не виноваты (Статья «”Мы ошиблись”. В Дании признали, что зря убили миллионы норок из-за коронавируса-мутанта» https://life.ru/p/1353725 )?

Ведь на месте этих несчастных, ни в чем неповинных, но убиенных, норок может оказаться и человеческое население какой-нибудь страны.

Еще раз повторю, что последствия от вакцинирования никому не известны.

Не стоит верить и тем, кто говорит, что последствия точно будут. Не стоит верить и тем, кто утверждает, что последствий не будет.

Значит все, кто прививается, по сути подопытные кролики (пока еще добровольные).

https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1587012/pub_5fc8c91aaa8579379860e96c_5fc8c9d36bcad04cbc4cc358/scale_1200

Совершенно непонятно, кто настроил все государства на достижение вакцинации до величины 60% от населения, поскольку при этом должен выработаться коллективный иммунитет.

На всякий случай: коллективный иммунитет при привитии 60% населения это большая, никем не доказанная иллюзия.

Еще один эксперимент фармакологических монстров над населением Земли.

Поскольку С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ коллективный иммунитет проявляется при примерно 60% ПЕРЕБОЛЕВШИХ, а не 60% ВАКЦИНИРОВАННЫХ (имеющих большой уровень антител)

Чувствуете разницу?

Смысл вирусов в изменении «контрольного пакета» ДНК у Вида, а не в появлении антител.

Об этом можете прочитать, например, в Статье «Теория коллективного иммунитета не имеет ничего общего с вакцинацией» (статья опубликована 06 июля 2018 года, еще до начала пандемии коронавируса, поэтому статью сложно считать предвзятой) https://medalternativa.info/entry/kollektivniy-immunitet/

Из конкретных доказательств уже в рамках пандемии коронавируса: Сейшельские Острова, где провакцинированы более 60% населения, но где тем не менее все равно пошла третья волна пандемии и государство снова вынуждено вводить строжайшие карантинные меры. Об этом здесь https://realmaluta.livejournal.com/518765.html

История с коронавирусом стала все больше напоминать уничтожение населения в годы Второй Мировой Войны. Но только, если жертвами именно экспериментов, тогда были некоторые из попавших в фашистские концлагеря, то теперь весь Земной Шар место для экспериментов.

А в случае введения принудительной вакцинации Планета станет напоминать именно фашистский концлагерь.

Вообще в масштабах глобальной политики, где все измеряется неторопливо десятилетиями, становится похожим, что нацизм, увы, выжил, и тайные происки неонацизма начинают проявляться в мире, который вступил в череду надвигающихся бедствий и катастроф. И сейчас, как и в годы Второй Мировой войны, все корни нацистских идей лежат в США.

Посмотрите, такой интересный пример:

Германия на настоящий момент в виде Евросоюза завоевала уже многие территории Европы. Мечты Гитлера сбываются. Иногда кажется, что Ангела Меркель – это следующее воплощение Гитлера (есть даже какое-то внешнее сходство). Но только вместо силы стала применяться хитрость.

Анекдот времен СССР вспоминается:

Собрался международный политический симпозиум. Каждая страна должна рассказать о своей политике.

Симпозиум международный собрался, а переводчиков пригласить забыли.

Решили так: каждая страна без слов покажет политику своей страны на примере: КАК НАКОРМИТЬ КОШКУ ГОРЧИЦЕЙ.

Выходит американец, взял кошку забил ее до полусмерти, и засунул в нее горчицу. Все поняли: «Сила – основа политики США»

Выходит немец, достал из кармана сардельку, разрезал ее вдоль, внутрь положил горчицу и скормил сардельку кошке. Кошка только потом поняла, что сардельку съела. Все поняли: «Политическая хитрость – основа политики Германии»

Выходит русский, взял кошку за хвост, мазанул ей под хвост горчицы. Кошка бегает, орет, горчицу слизывает. Все поняли: «Как и все в СССР: Добровольно и с песнями»

Первая и вторая части анекдота четко соответствует политике нацизма в годы Второй Мировой Войны и политике неонацизма сейчас.

А вот третья часть анекдота очень похожа на готовящуюся принудительную массовую вакцинацию в Мире. В том числе, к сожалению, и в России.

9. Повторю еще раз по поводу Китая. Единственная страна, которая добилась реально такой победы – это Китай. Притом добились они этого, когда и вакцины никакой не было, без 100%-ной вакцинации, по сути вообще без вакцинации, ТОЛЬКО НА САМОДИСЦИПЛИНЕ. Которая и при вакцинации и без вакцинации крайне важна.

Это и есть единственный на настоящий момент проверенный способ борьбы с пандемией.

С Уважением.

мамонтенок

******** НАЧАЛО в Статье «Про возрастающие аппетиты фармацевтических монстров и привкус политики в вакцинах» ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СТАТЬИ ********

******** ПРОДОЛЖЕНИЕ в Статье «Про возрастающие аппетиты фармацевтических монстров и привкус политики в вакцинах» ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СТАТЬИ ********

—