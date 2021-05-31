Такой разный Pfizer в Украине

Укр-Pfizer, слыхали о такой вакцине от COVID-19? Нет?! А украинские пограничники ей даже привились. Не по собственной воле, конечно. Украина в очередной раз дала понять своим гражданам, что политика превыше всего, даже превыше их жизней. Ведь могли давно закупить надежную вакцину у РФ и уже привить ей кучу народу, но нет, нет и еще раз нет. Ок, колитесь комплексом витаминок, нам то чего.

Перевод текста с украинского ресурса:

Первые 117 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer/BioNTech поступили в Украину 16 апреля. Именно эта поставка была самой долгожданной для нас. Во-первых, потому что это первая качественная вакцина, которая прибыла в нашу страну с начала пандемии. Во-вторых, ее ждали еще в феврале и, наконец-то, свершилось. Ну и на десерт, она бесплатная, так как оказалась помощью в рамках программы COVAX.

Надо понимать, что после индийского и китайского препарата, с которых началась вакцинация в Украине и серьезная побочка у привитых, кстати, тоже, за уколом Pfizer выстроилась колоссальная очередь из желающих. Но не тут-то было – Минздрав быстро опустил народ с небес на землю, заявив, что распределит эту партию исключительно между персоналом и постояльцами в домах престарелых, сотрудниками ГосЧС и пограничниками. Более того, пообещали, что каждому достанется по 2 дозы с разницей в 25 дней.

Ну хорошо. В принципе, если отбросить любовь к себе и заботу только о себе, то решение, скорее всего, верное – все эти люди действительно находятся в группе риска. Но. На деле то все иначе оказалось.

Несмотря на заверения Минздрава, первую партию полицейских и пограничников в аэропорту "Борисполь" 17 апреля привили все тем же китайским "Коронаваком". Почему Госпогранслужбе достался не Pfizer, ответственный за вакцинацию в Борисполе Юрий Сак ответить не смог.

Как, наверное, никто и никогда не ответит, почему другие пограничники вместо реальной вакцины Pfizer получили дозу витаминок. https://uk.tgstat.com/channel/@SBUmole/348

В своем Telegram – канале сотрудник СБУ рассказывает совершенно дикую историю о том, как в одну из ведомственных поликлиник завезли партию поддельной Pfizerовской вакцины. Более того, эту бурду уже даже вкололи части пограничников. Забившим тревогу людям удалось добыть один флакончик этого зелья и отправить его на экспертизу. Сомнений нет – вместо вакцины от COVID-19 там нашли комплекс витаминов.

Само собой расследованию хода никто не дал, но некоторую информацию особо прытким выяснить все же удалось. Ребята говорят, что виновница сего торжества фармацевтическая кампания Дарница, именно она гонит этот фальсификат.

Знаете, что я скажу… Да, левак был, есть и будет. Особенно, когда есть спрос, но не хватает оригинального предложения. Но, блин, ребят, приоритеты то надо правильно расставлять. Ну и человеком, в конце концов, всегда оставаться. Во Франции, например, не только продавцу, но и покупателю контрафактной сумочки грозит штраф до 300 тысяч евро или до трех лет тюрьмы. А здесь речь идет о жизни и здоровье граждан.

В общем, очередной пример на лицо, в нашей стране к таким понятиям, что у власти, что у денегимущих людей уважения нет. Кто-то сейчас разбогатеет, а кто-то помрет – закон нашего менталитета.

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