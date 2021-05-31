 

Александр Кокорин с сыном, Виктория Дайнеко, Полина Аскери и другие гости fashion-презентации

31.05.2021, 13:04, Разное
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В Москве состоялся ужин, организованный командой Family Key Club и Mastersuit. На мероприятии отметились как редкие гости, так и завсегдатаи светских тусовок: Александр Кокорин с сыном Майклом, Виктория Дайнеко, Татьяна Геворкян, Полина Аскери, Дина Немцова, Анастасия Винокур, Алина Буре, Ирина Чаиковская, Галина Ротенберг и другие.

Концепция мероприятия вращалась вокруг обуви, если точнее – повествовании о том, как обувь меняет язык тела. Акцент был сделан на новой капсульной коллекции Mastersuit: вместо того, чтобы просто наблюдать, гости ужина могли принять участие в представлении. В программе также были: дегустация черной икры, коктейлей, показ и театральный перфоманс.

Виктория ДайнекоТатьяна ГеворкянАлександр Кокорин Дина НемцоваПолина АскериАнастасия ВинокурГалина РотенбергАлина Буре Кристина ЛевиеваИрина ЧайковскаяКонстантин и Ольга АндрикопулосСреди гостей – Алена Лейнер, Александр Кокорин с сыном Майклом



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