Александр Кокорин с сыном, Виктория Дайнеко, Полина Аскери и другие гости fashion-презентации

В Москве состоялся ужин, организованный командой Family Key Club и Mastersuit. На мероприятии отметились как редкие гости, так и завсегдатаи светских тусовок: Александр Кокорин с сыном Майклом, Виктория Дайнеко, Татьяна Геворкян, Полина Аскери, Дина Немцова, Анастасия Винокур, Алина Буре, Ирина Чаиковская, Галина Ротенберг и другие.

Концепция мероприятия вращалась вокруг обуви, если точнее – повествовании о том, как обувь меняет язык тела. Акцент был сделан на новой капсульной коллекции Mastersuit: вместо того, чтобы просто наблюдать, гости ужина могли принять участие в представлении. В программе также были: дегустация черной икры, коктейлей, показ и театральный перфоманс.

Виктория Дайнеко Татьяна Геворкян Александр Кокорин Дина Немцова Полина Аскери Анастасия Винокур Галина Ротенберг Алина Буре Кристина Левиева Ирина Чайковская Константин и Ольга Андрикопулос Среди гостей – Алена Лейнер, Александр Кокорин с сыном Майклом