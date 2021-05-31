Обманутые сочинские дольщики оказались наркоманами

Пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю сообщила об окончании расследования по громкому делу обманутых дольщиков.

Все выступившие против застройщика оказались под следствием, а некоторые из них получили до 10 лет тюремного заключения.

Вышедшие на митинг обманутые дольщики требовали от застройщика исполнить свои обязательства.

– Это произвол! Как эти застройщики относятся к людям? Деньги забирают, а объект не сдают. Они вообще думают про то, сколько детей страдают из-за их коррупции? Мы уже 3 года ждём свою квартиру, на которую накопили адским трудом и залезли в огромные долги. Так, сейчас до того дошло, что нам жить негде. А дому ещё далеко до сдачи. Мы уже обратились во многие государственные органы, ждём помощи, — рассказала про долгострой многодетная семья Фатеевых.

– Мне 54 года, я всю жизнь горбатился, чтобы к старости накопить на квартиру. 3 года назад думал, что жизнь удалась, старость проведу в квартире в тёплом Сочи. Но не тут то было. Стройку эти буржуи заморозили. Все деньги забрали и вывезли на Запад, а нас оставили у разбитого корыта. Будем бороться! Написали обращения всем местным чиновникам, подали заявление в прокуратуру. Они проигнорируют — Президенту письмо напишем. Если до него наше обращение не дойдёт, отправим письмо Лукашенко. Он точно со всем этим разберётся. Но сидеть сложа руки мы не будем. Не время стоять на коленях перед кучкой буржуев, мы должны биться за право жить в нашей квартире, — эмоционально высказался 54-летний рабочий Валерий Марков и сорвал аплодисменты.

Вскоре в полицию поступил звонок от анонимного прохожего, заявившего о нахождении среди протестующих наркомана. Отряд Росгвардии незамедлительно среагировал на вызов и более 100 подготовленных бойцов менее чем за минуту пресекли несанкционированный митинг, задержав всех правонарушителей.

Результаты медицинского освидетельствования показали наличие в крови задержанных следов наркотиков, что стало основанием для проведения обыска в жилищах дольщиков. У большинства из них найдены наркотические вещества и пневматическое оружие. Однако обыски у семьи Фатеевых и у 54-летнего Валерия Маркова стали настоящим уловом для силовиков. В гараже, принадлежавшем главе семейства Фатеевых, найдены 2 килограмма марихуаны, 124 грамма кокаина, множество пачек неустановленных психотропных препаратов, 2 автомата АК-74, израильская винтовка TAR-21, 20 тысяч долларов наличными, 10 пачек презервативов иностранного производства и тачку с украденным со стройки песком.

Также были проверены на противоправную деятельность и другие члены семейства: старший сын Дмитрий Фатеев оказался волонтёром экстремистской организации “Штаб Навального”, а младший сын был уличён правоохранителями в усиленном изучении иностранного языка, а в его владении числится несколько единиц виртуального оружия .

На дачном участке 54-летнего рабочего одного из заводов Валерия Маркова правоохранители обнаружили целую коллекцию краденых икон, а также утерянный во время Второй мировой войны крест Ефросиньи Полоцкой. Также ему инкриминируют статью за призывы к свержению действующей власти.

Среди 62 задержанных 54 фигуранта отправятся в колонию и проведут там от 3 до 20 лет в зависимости от содеянного.

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