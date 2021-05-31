«Время беспамятства. Извращенного и беспрецедентного»

Нину Шацкую похоронили, нарушив предсмертную волю. Что бы об этом сказал Леонид Филатов…

Нину Шацкую похоронили на Троекуровском кладбище в четверг, 27 мая. Вопреки последней воле и завещанию: она хотела лежать на Ваганьковском рядом с Филатовым. Оба были замечательными артистами, частью легенды Таганки, национальным достоянием (а Филатов еще и всенародным любимцем за его «Федота- стрельца»). Но вопрос с похоронами решался несколько дней. Желтые пресса и телевидение, сети агрессивно его муссировали. Временный демонтаж памятника на Ваганьковском администрация кладбища оценила в полмиллиона. Ни у семьи, ни у «Содружества актеров Таганки», ни у театрального содружества всей России, ни у Министерства культуры РФ денег не оказалось.

Как бы сам Филатов отнесся ко всему этому? Догадываюсь, как. Двадцать лет назад была у меня с ним большая беседа, опубликованная в «Новой», как раз об этом — о святом и хамском отношении к памяти ушедших. Вот ее фрагменты.

Нина Шацкая. Фото: РИА Новости

«Беседовали у него дома, на Краснохолмской набережной. Меня встретили молящие глаза Нины Шацкой: «Вы только поосторожнее с вопросами. Ему же совсем нельзя волноваться». А как тут поосторожнее, если тема — не роли, не стихи, авторская передача — «Чтобы помнили»? Здесь Филатов пошел не просто против течения — против забвения. Память и Совесть встретились и соединились неразделимо. Горький сказал о Достоевском: «больная наша совесть». Филатов же, истерзанный физическими недугами, но человек, глубоко и честно мыслящий, — здоровая наша совесть в больном нынешнем обществе.

…Разговор начался с его режиссерского дебюта в кино, фильма «Сукины дети». Мне он понравился. Но Филатов, совершенно не кокетничая, с печально-жесткой какой-то убежденностью возразил: «Это несовершенная, недодуманная, излишне публицистичная работа». Возражаю ему: «Ваше режиссерское право так думать. Мое зрительское право — думать иначе». Я действительно думаю иначе. Считаю его рыцарем совести. Но — не Дон Кихотом. Ибо трезво, точно и не без сарказма определяет он очертания добра и зла в окрестном мире и оценивает людские помыслы и деяния, обращая эти трезвость, точность и сарказм прежде всего в свою собственную сторону. Вообще-то он всегда шел против общепринятого. И в «Сукиных детях». И в герое шахназаровского «Города Зеро». И в разошедшемся в народе на цитаты сказе «Про Федота-стрельца, удалого молодца».

Не все, что против течения, становится потом классикой. Но несет в себе и с собой уже при рождении дух противоречия, открытия, первородства. Творчество и судьба Леонида Филатова имеют к этому прямое отношение.

Обращаю его внимание на очевидную связь названия передачи с ответом Высоцкого на анкетный вопрос, чего бы ему хотелось больше всего: «Чтобы помнили и чтобы везде пускали».

— Дело не только в Высоцком, — уводит он меня от прямых, на поверхности лежащих аналогий. — Просто началось новое время, и появилось огромное количество оголтелых ребят, в основном молодых, которые — кто иносказательно, а кто и прямо — стали провозглашать: до нас в РФ не было никакой жизни, кроме идеологизированной, искусственной, неправдашной. Естественная на это реакция: нет, даже не обида — скорее недоумение. А как же Платонов? А как же Булгаков, Олеша? А Шостакович? Они откуда? Из воздуха? Из жизни, которой не было?

Да, они дышали идеологизированным воздухом той реальной, той трагической жизни, порой не соглашаясь с ней, порой идя на компромиссы. И нынешние полуграмотные нигилисты им судьи? Пусть сначала ответят на вопрос: а где те имена, те великие люди из их среды, которые как-то могут обозначить их время?

Россия всегда была беспамятная страна. Но сегодня беспамятство беспрецедентное. Такого извращения, такой полярной перестановки черного и белого за свою, может быть, не очень большую жизнь я, честно говоря, не помню. И такой потери памяти.

Телепередача «Чтобы помнили» родилась из внутреннего протеста против этого наступающего на нас беспамятства. У любой идеи есть высокий, глобальный пафос. Но есть и соображения очень простые, мирские, ежесекундные. И готовя новые главы «Чтобы помнили», мы имели в виду, в уме, живые семьи, подрастающих в них детей и внуков, личную память, личную боль.

Мне вот пишут письма: спасибо, наконец-то родина вспомнила! «Родина слышит, родина знает…» Не будешь же объяснять, да и благородно ли объяснять, что никакая не родина — всего лишь семь сумасшедших, для которых это тоже личная боль. А родине как было наплевать, так и осталось. И если где-то в актерской семье всплакнут: ну наконец-то вспомнили — это и есть для нас высшая награда. И наша сверхзадача, если хотите.

— Понимали ли вы, когда начинали свой сериал памяти, что это работа на самосожжение?

— Допустим, понимал, что исповедовать вдов и бродить по кладбищам — не лучший способ собственного бытия. Но что это так аукнется в моей личной судьбе, доведет буквально до грани жизни и смерти, конечно же, предположить не мог. Не предполагал и то, что во время съемок возникнут очень трудные для меня нравственные коллизии.

— Как я понимаю, вас буквально затягивало трагическое поле уже свершенных человеческих судеб…

— Вот видите, и вы повторили то, в чем меня упрекают во многих письмах: зачем вы специально выискиваете и вытаскиваете на экран такие трагические судьбы? Так ведь не специально! Специально хочется, наоборот, вспомнить хорошего, светлого человека, а начинаешь поглубже погружаться в его жизнь, там, как магма под застывшей каменной коркой, — трагедия. Ну что поделаешь, что у нас куда ни ткни пальцем — такая судьба! От некоторых, как от Стасика Хитрова (помните, он играл шофера в фильме «Мир входящему»), даже могилы не осталось. Срыли. Но не в годы репрессий. В наши годы.

— Близкий вам круг — мать, жена, друзья. Изменился ли во время тяжелой болезни ваш взгляд через него на мир? Открыли ли вы в этих людях что-то новое для себя, чего вы раньше не знали?

— Ну как вам сказать? И нет, и да. Меня не разочаровал ни один из старых друзей. Боря Галкин, Володя Качан, Миша Задорнов. Но появились и новые. Вот Ярмольник. Если раньше мы просто друг к другу хорошо относились, то в эти месяцы стали очень близки. Леня оказался человеком удивительного бескорыстия и самоотверженности.

Но больше всех поразила жена. Да, мы любим друг друга. Знали: что бы ни случилось, будем вместе. Но я как-то полагал, что это прежде всего моя забота — проявлять сверхвнимание к этой красивой, очень красивой женщине. А когда со мной случилась беда, она взвалила на себя непосильную ношу и вынесла то, что и двужильному мужику было бы невмоготу. Отказалась от артистической карьеры, от всего.

Предположить в ней человека такого жертвенного подвига я раньше вряд ли мог. Но теперь это факт.

Нина, мама, друзья буквально вырвали меня из рук смерти, а не только — спасибо им — врачи. Так что если говорить о близком человеческом круге, то в беде он оправдал и укрепил мою веру в добрые начала жизни».

Ким Смирнов

P.S.Ну и что, дорогой читатель, как, по вашему, отнесся бы Леонид Филатов к тому, как сегодняшнее время и все мы вместе в нем обошлись с предсмертным, последним желанием самого дорогого ему человека? Да, что-то с памятью у нас стало. То есть с проводами известных людей. То — еще до сороковин, а порой даже и до девятого дня — родственники яростно перегрызутся из-за наследства. То вот эта странная похоронная история. И все это будет не менее яростно и публично обсуждаться на разных телешоу типа малаховского «Пусть говорят!». Нынче ведь не только москвичей и не только квартирный вопрос испортил — наглое всесилие денег.

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