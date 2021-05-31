Протирает лицо льдом и не следит за трендами: как Карине Разумовской удается всегда выглядеть привлекательно

Карина Разумовская – актриса, известная множеству телезрителей благодаря роли в фильме “Мажор”. Свою первую работу в кино будущая знаменитость получила в шесть лет. Сейчас Карина – успешная актриса, супруга, мама и очень привлекательная женщина. Как ей удается поддерживать красоту?

Отношение звезды к пластике

По мнению Разумовской, красота – субъективное понятие. Артистка утверждает, что никогда не хотела пользоваться услугами пластических хирургов.

Как ни удивительно, у этой очаровательной женщины раньше были комплексы по поводу внешнего вида. Карина стеснялась своих ног, волос, носа. По словам звезды, она приняла и оценила собственную внешность лишь 2 года назад, после рождения ребенка. Разумовская считает, что эталоны красоты навязаны социальными сетями. И не обращает на них внимания. Ведь все люди созданы разными. И не стоит стремиться выглядеть как кто-то другой.

У Карины есть свои секреты поддержания красоты.

По словам знаменитости, ее мама протирала лицо кусочком льда. Разумовская использует такую процедуру для сохранения молодости кожи. С собой в сумочке звезда носит бальзам для губ и крем для рук. Отправляясь на гастроли, артистка берет весь набор средств для ухода за лицом. Карина почти не пользуется декоративной косметикой в повседневной жизни.

Она любит наносить макияж во время работы, чтобы менять образы.

Отношение к моде

Разумовская не читает глянцевых журналов. При выборе одежды и аксессуаров она ориентируется на собственное чувство стиля.

Главное для звезды – комфорт, а не соблюдение тенденций моды.

Интересные факты о знаменитости

Карина родилась в Петербурге. В возрасте 6 лет девочку заметил режиссер в метро. И предложил ей работу в кино. Процесс съемок показался Разумовской увлекательным. В детские годы Карина мечтала стать летчицей, но после первой роли все изменилось. Она решила связать свою жизнь с актерской профессией.

Разумовская дважды была замужем. С первым супругом, Артемом Карасевым, знаменитость рассталась после 6 лет семейной жизни. Сейчас Карина замужем за Егором Бурдиным. Супруги знакомы с детских лет, они учились в одной школе. Карина и Егор не стремятся афишировать личную жизнь. Свадебное торжество супругов было скромным. Артистка долго скрывала, что у нее есть муж. В 2019 году на свет появился наследник пары. Мальчика назвали Платоном.

Карина старается уделять наследнику максимум времени. При всей любви к профессии актриса считает материнство важной частью своей жизни.