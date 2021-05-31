 

Новый взгляд на французский маникюр: 20 лучших идей

31.05.2021, 12:56, Разное
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Французский маникюр всегда в тренде! Все женщины любят его, но через некоторое время классический френч может показаться скучным и вам захочется чего-то новенького. Поэтому, если вы любите эксперименты, мы предлагаем вам новый взгляд на французский маникюр.

Классический французский маникюр



Французский маникюр сегодня не предполагает наличие белых полосок на каждом ногте, этот вариант остался в прошлом.

Омбре французский маникюр


Вы можете увидеть во французском маникюре нового поколения цветные кончики и красочные цветочные акценты.

Милый французский маникюр


И иногда цветное разделение во французском маникюре полностью исчезает и предлагает что-то новое. Оттенки смешиваются или становятся градиентом, который выглядит супер гламурно и просто потрясающе.

Трендовый дизайн французского маникюра


Выбирайте любые цвета, кроме белого и нюдового. Порадуйте себя яркими красками.

Стильный маникюр со стразами

Считается, что стразы должны придать больше блеска французскому маникюру. Это не так. Френч со стразами выглядит сдержанно и вместе с тем празднично.

Роскошный французский блеск

Немного блеска поможет оживить что угодно. Не исключение и маникюр. Даже стильный французский маникюр будет выглядеть по-другому и великолепно с добавлением блеска, независимо от того, короткие у вас или длинные ногти.

Классический французский маникюр с акцентом на одном пальце



Красочный французский маникюр



Новые формы



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