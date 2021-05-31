 

Toyota Hilux стал самым продаваемым пикапом в РФ в апреле 2021 года

31.05.2021, 12:52, Новости дня
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Объявлены самые продаваемые пикапы на автомобильном рынке РФ за апрель.

Бессменным лидером в данном рейтинге остается японский пикап Toyota Hilux, который в минувшем месяце приобрести в количестве 371 машины. На втором месте по уровню спроса остается отечественная модель УАЗ «Пикап», который в апреле приобрели 238 россиян.

Замыкает тройку лидеров другой японский пикап Mitsubishi L200, который за прошлый месяц заинтересовал 226 россиян. Вместе с тем постепенно объемы спроса на автомобили данного сегмента восстанавливаются после последствий пандемии коронавируса, из-за которого в минувшем году существенно снизились продажи новой техники.



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