Toyota Hilux стал самым продаваемым пикапом в РФ в апреле 2021 года

Объявлены самые продаваемые пикапы на автомобильном рынке РФ за апрель.

Бессменным лидером в данном рейтинге остается японский пикап Toyota Hilux, который в минувшем месяце приобрести в количестве 371 машины. На втором месте по уровню спроса остается отечественная модель УАЗ «Пикап», который в апреле приобрели 238 россиян.

Замыкает тройку лидеров другой японский пикап Mitsubishi L200, который за прошлый месяц заинтересовал 226 россиян. Вместе с тем постепенно объемы спроса на автомобили данного сегмента восстанавливаются после последствий пандемии коронавируса, из-за которого в минувшем году существенно снизились продажи новой техники.