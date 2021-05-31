 

Компания Geely возобновила продажи хетчбэка GS на рынке России

31.05.2021, 12:52, Новости дня
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Китайский бренд Geely объявил о возобновлении продаж на российского рынка хетчбэка Geely GS.

Эксперты констатировали, что автомобиль лишился для РФ комплектации, предполагающей механическую коробку передач. Теперь во всех комплектациях предусмотрели 6-ступенчатую роботизированную трансмиссию. Новинка GS обладает увеличенным клиренсом, а также стильным обвесом, придающим более агрессивную внешность. Кроме того, начиная с базовой версии применили кожаные кресла, аудиосистему, кондиционер и круиз-контроль.

Из технических параметров новинки хетчбэка GS указано, что под капотом применят 1,8-литровый бензиновый агрегат, который выдает 133 л.с. Минимальная цена автомобиля для российского рынка составит от 1,32 млн рублей.



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