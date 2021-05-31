Самый дорогой профиль в Steam стоит 279 тысяч долларов

Самым дорогим на интернет-ресурсе Steam профилем назван St4ck. Под таким ником выступает геймер, который, благодаря своей активности в видеоиграх, достиг столь фантастической капитализации своего личного кабинета.

Как пояснили аналитики, составившие рейтинг капитализации профилей Steam, собственно, игровая стоимость у данного геймера сравнительно невелика. Хотя речь идет о 36 тысячах американских долларов, гораздо большую ценность представляют значки. В совокупности их оценили в 243 тысячи долларов.

Всего игрок создал 4376 значков, уточняют специалисты. Данный пример еще раз подтверждает, что быть геймером – вовсе не означает впустую тратить свое время и деньги. Не исключено, что в будущем игроки станут кем-то вроде предпринимателей.