 

Самый дорогой профиль в Steam стоит 279 тысяч долларов

31.05.2021, 12:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Самым дорогим на интернет-ресурсе Steam профилем назван St4ck. Под таким ником выступает геймер, который, благодаря своей активности в видеоиграх, достиг столь фантастической капитализации своего личного кабинета.

Как пояснили аналитики, составившие рейтинг капитализации профилей Steam, собственно, игровая стоимость у данного геймера сравнительно невелика. Хотя речь идет о 36 тысячах американских долларов, гораздо большую ценность представляют значки. В совокупности их оценили в 243 тысячи долларов.

Всего игрок создал 4376 значков, уточняют специалисты. Данный пример еще раз подтверждает, что быть геймером – вовсе не означает впустую тратить свое время и деньги. Не исключено, что в будущем игроки станут кем-то вроде предпринимателей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.05 / Рябошапка: Зеленский хочет снять Сытника, я это знаю

10.01 / Госдеп США отметил внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем

23.01 / В Москве водителю машины с мигалкой выбили глаз на протестной акции

31.08 / Ефремов отказался отвечать на вопросы представителя потерпевших

10.02 / Москвичей предупредили о снеге, метели и сильном ветре

23.03 / Львовская область с 25 марта переходит в “красную” зону

18.10 / Азербайджан оставил за собой право ответа на нарушение Арменией перемирия

04.07 / Умер глава Всеукраинского совета церквей Василий Райчинец

24.03 / Brabus представило уникальный кабриолет Smart за 4 млн рублей

12.09 / “Мы всем сердцем – с мирными демонстрантами”. Меркель поддержала протесты в Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика