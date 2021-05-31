Биологический возраст можно сократить на 3 года за 8 недель



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Как определяют биологический возраст по ДНК

Метилирование ДНК – присоединение метильной группы к хромосомам. Это один из самых изученных механизмов, влияющих на активность генов и на старение. Более 20 миллионов вариантов этого процесса (участков метилирования) связаны с возрастными изменениями в организме. На основании этого был разработан инструмент под названием DNAmAge – «часы», которые определяют биологический возраст человека по состоянию хромосом. В исследовании этот инструмент пересказывал смертность от любых причин и некоторые болезни лучше, чем обычный, хронологический, возраст.

Авторы нового исследования указывают, что есть основания считать, что суммарный стресс за все время жизни – важный фактор метилирования ДНК и старения. Ранее было известно, что биологическое старение ускоряется у людей с посттравматическим стрессовым синдромом.

Биологическое омоложение при помощи безопасных средств

В новом исследовании, которое стало первым в своем роде, приняли участие 43 мужчины в возрасте 50-72 лет. Ученые отметили, что в этом возрасте обычно начинают давать знать о себе патологии, которые связанные с возрастом.

Участников исследования разделили на две группы. Одна из них была контрольной, а вторая прошла 8-недельную программу изменения образа жизни, которая включала здоровую диету, нормализацию сна, физические упражнения, рекомендации по релаксации и добавки (пробиотики и фитонутриенты).

Перед началом исследования и после его завершения ученые провели участникам тест DNAmAge, чтобы определить их биологический возраст. После восьми недель здорового образа жизни биологический возраст людей оказался на 3 года меньше, чем был накануне исследования. В контрольной группе ученые такого эффекта не обнаружили.

«Комбинированная программа была разработана, чтобы повлиять на паттерны метилимрования ДНК, которые с высокой степенью точности предсказывают биологический возраст. Наши результаты согласуются с несколькими ранними обещающими исследованиями попыток обращения вспять биологического возраста», – сказала Кара Фицджеральд (Kara Fitzgerald) из Института функциональной медицины, соавтор исследования. Она добавила, что уникальность метода в использовании безопасного нефармакологического воздействия.

В настоящее время ученые набирают участников для более крупного исследования, чтобы подтвердить омолаживающее влияние здорового образа жизни на биологический возраст.

Комментируя исследования Моше Шиф (Moshe Szyf) из Университета МакГилла, сказал, что оно дает новейшие знания о возможности использования натуральных факторов, чтобы влиять на поверхностные генетические изменения, улучшать здоровье и, возможно, продлить жизнь.