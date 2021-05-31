 

“Такой министр должен чаще бывать в Раде”. Парламент планирует заслушать Лазебную 4 июня

31.05.2021, 12:44, Новости дня
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Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал на заседании согласительного совета парламента 31 мая, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Согласно тем предложениям, которые прозвучали, на этой неделе стоит заслушать министра Лазебную, а на следующей – пригласить [министра для обсуждения] тарифной политики”, – сказал председатель парламента. 

Перед этим с предложением пригласить Лазебную в Раду выступил глава партии “Слуга народа”, замглавы этой фракции Александр Корниенко. 

“Хотелось бы пригласить Марину Лазебную и контексте Дня защиты детей чтобы она отчиталась о мероприятиях, которые проводят в этой сфере. Также у нас остались незакрытые вопросы по годовщине Чернобыльской катастрофы – защиты этих категорий населения, чернобыльцев. И вообще, я думаю, много есть вопросов и к пенсионной реформе и по субсидиям. Такой министр точно должен чаще бывать в Верховной Раде”, – отметил он. 

Контекст:

День защиты детей отмечают 1 июня. Час вопросов к правительству в Раде традиционно проводят на пленарных неделях по пятницам. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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