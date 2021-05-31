“Такой министр должен чаще бывать в Раде”. Парламент планирует заслушать Лазебную 4 июня

Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал на заседании согласительного совета парламента 31 мая, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Согласно тем предложениям, которые прозвучали, на этой неделе стоит заслушать министра Лазебную, а на следующей – пригласить [министра для обсуждения] тарифной политики”, – сказал председатель парламента.

Перед этим с предложением пригласить Лазебную в Раду выступил глава партии “Слуга народа”, замглавы этой фракции Александр Корниенко.

“Хотелось бы пригласить Марину Лазебную и контексте Дня защиты детей чтобы она отчиталась о мероприятиях, которые проводят в этой сфере. Также у нас остались незакрытые вопросы по годовщине Чернобыльской катастрофы – защиты этих категорий населения, чернобыльцев. И вообще, я думаю, много есть вопросов и к пенсионной реформе и по субсидиям. Такой министр точно должен чаще бывать в Верховной Раде”, – отметил он.

Контекст:

День защиты детей отмечают 1 июня. Час вопросов к правительству в Раде традиционно проводят на пленарных неделях по пятницам.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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