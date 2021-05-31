Во Львовской области разоблачили схему незаконного присвоения государственных лесных участков – СБУ

Оперативники спецслужбы установили, что местные коммерсанты разработали механизм противоправного завладения государственными землями на территории Брюховицкого сельсовета. Они подделали пакет документов почти на 2 га земли, а также фальсифицировали решение сельсовета. После этого злоумышленники оформили через сообщника в местном госрегистраторе шесть участков на подставных лиц и несколько раз перепродали их.

По предварительной оценке, рыночная стоимость земли составляет почти 20 млн грн.

Во время обысков в служебных помещениях и по месту жительства организаторов правоохранители изъяли документацию, электронные носители информации, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.

Двум участникам и организатору схемы сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 209 (легализация, отмывание доходов, полученных преступным путем) и по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Одному из злоумышленников уже избрана мера пресечения – ночной домашний арест.

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