Политолог: Терехов перед выборами договорился с губернатором Тымчук и Ярославским

Эксперт считает, что объединение вокруг истории с “Металлистом” и.о. мэра и губернатора означает, что и Офис президента, и Ярославский поддержат Терехова на выборах.

“И сама тема “Металлиста” очень важна для харьковчан. Эксплуатировать ее перед выборами означает давить на самое-самое. Это элемент гордости Харькова, поэтому именно на теме возрождения пытаются пиариться политики, – сказал политолог. – Я вот буквально на днях видел в соцсетях таргетированную рекламу матча “Металлиста” с “Черноморцем”. Там было написано: при поддержке Игоря Терехова. То есть что я могу сказать, что наверняка Терехов договорился как-то и с Офисом президента и с нашим бизнесменом Ярославским. И наверняка они придумали в рамках предвыборной кампании Терехова возрождать “Металлист”.

По его словам, о таких договоренностях свидетельствуют и планы местной власти передать стадион “Металлиста” общине.

“Это добавит Терехову электоральные балы. И самой Тымчук тоже. Она как губернатор – не публична, никто не знает, чем она занимается. А в теме с “Металлистом” и она получит свою порцию пиара. Но глобально, это все же “договорняк” с ОП в рамках предвыборной кампании Терехова, и с Тымчук – которая понятно, ее ж назначал лично Зеленский”, – заявил Трачук.

Он допускает, что Тымчук может использовать админресурс, чтобы помочь Терехову на выборах мэра.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года. До избрания нового городского головы обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов. Предыдущий мэр города Геннадий Кернес умер от осложнений коронавируса.

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский 27 мая на инвестиционном форуме UkraineInvest Talks в Днепре рассказал о планах футбольного клуба “Металлист”. “Мы совместно с местной властью – с Игорем Тереховым, с Айной Тымчук – договорились возродить клуб. И надеюсь, что и харьковчане опять вернутся на любимый стадион “Металлист”, – сказал Ярославский.

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