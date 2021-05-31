 

Мнение: Интересно, у Непланкиной шоблы без травли ломка начинается или что?

31.05.2021, 12:26, Разное
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Добрый вечер. Забанил Непланкину шоблу в “Одноклассниках” после того, как одна их больная опять стала в личке возникать, и личку там закрыл, так они “ВКонтакте” вылезли, пришлось там тоже личку из-за них закрыть. Вот что за давпайопы – их в дверь, они в окно и ещё МЕНЯ после этого в назойливости обвиняют? И интересно, если они меня травить не будут, то всё, смысл жизни исчезнет и дальше жить будет незачем, именно поэтому они и не прекращают свои попытки (которые я пока успешно пресекаю благодаря волшебному бану, слава Богу) меня затравить? И когда им уже санитары интернет-то наконец отключат, как моим предыдущим врагам – СерГЕЙской кодле? Вот тем отклюбчили, так я жил себе спокойно и в ус не дул, пока эти в моей жизни не появились, и вот им так почему-то не отключают, хер!:( А ведь так хочется без них наконец пожить уже, так фиг тебе, Лёва… 🙁 Вот ЧТО с ними делать, а?:(

Источник: Достало



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