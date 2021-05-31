 

QBF содействует Следкому в деле мэрии Екатеринбурга

31.05.2021, 12:22, Разное
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В похищении денег подозревается и экс-вице мэр Екатеринбурга Илья Борзенков. Об этом сообщают «Новые Известия» со ссылкой на собственные источники.

На данный момент Следственный комитет России проверяет версию об «отмывании» городских бюджетных средств через московскую инвестиционную компанию QBF. Известно, что компания оказывает поддержку следствию, не разглашая при этом имена подозреваемых сотрудников.

По одной из версий следствия, чиновники переводили деньги из городской казны в QBF через сеть «фирм-однодневок», оформляя липовые консалтинговые контракты. Бюджетные средства уходили на заграничные оффшорные счета и растворялись.

Таким образом, бюджету города был нанесен ущерб в размере более шести миллиардов рублей.

Известно, что подозреваемый по делу Илья Борзенков в ноябре 2020 года ушел в отставку с поста вице-мэра Екатеринбурга. По данным «Коммерсанта», чиновник продал свою сеть магазинов «Норд» челябинской компании RBT.RU. В начале года чиновник объявил, что собирается переехать жить в Анапу.



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