 

Явка – 11 миллионов: Медведев оценил масштаб праймериз “Единой России”

31.05.2021, 12:22, Разное
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Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подвел итоги электронного предварительного голосования партии и объявил о начале процедуры подсчета голосов. Медведев особенно подчеркнул, что в праймериз приняли участие более 11 миллионов человек, то есть более 10% от всех избирателей по России.

Нынешнее предварительное голосование Медведев назвал самым масштабным за всю историю праймериз. Кроме того, председатель партии отметил, что праймериз дает возможность заранее узнать кандидатов и сделать выводы об их достоинствах и недостатках.

Отметим, что окончательные итоги праймериз будут подведены 19 июня. Его победители смогут представить партию на выборах в Госдуму, а также на региональных и муниципальных избирательных кампаниях в сентябре текущего года. Уже известно, что более 50% участников предварительного голосования – беспартийные кандидаты.

Напомним, впервые праймериз был организован в электронном формате на всей территории России. Однако, в последний день голосования, 30 мая, по всей стране открылось более 45 тысяч избирательных участков для желающих проголосовать очно.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что эксперты высоко оценили уровень организации праймериз партии «Единая Россия».



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