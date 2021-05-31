 

TikTok обяжет несовершеннолетних предоставлять письменное разрешение родителей при загрузке видео

31.05.2021, 12:48, Разное
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С 1 июня 2021 года вступают в действия обновлённые правила пользования социальной сетью TikTok.

Теперь несовершеннолетние пользователи будут обязаны при каждой загрузке видео предоставлять письменное разрешение от родителей или опекунов/

В ближайшее время подобную практику введут и другие крупные социальные сети, работающие в России - Вконтакте, Facebook, Instagram и YouTube– Россия является для нас одним из ключевых рынков, поэтому мы готовы беспрекословно соблюдать требования местного законодательства. До 2021 года нужно было получать письменное разрешение от законного представителя несовершеннолетнего только в случае публикации фото или видео материала с его участием в СМИ. С 1 июня это требование распространяется и на социальные сети. Среди наших пользователей много россиян моложе 18 лет, но мы не видим проблемы, чтобы их родители заполнили типовой бланк с согласием на публикацию видео. Мы бы хотели особо подчеркнуть, что наши алгоритмы будут отслеживать те ролики, которые были опубликованы без предоставления нужных документов. В первый раз мы будем просто удалять видео и предупреждать пользователя, а если нарушение повторится – блокировать без права восстановления аккаунта, – заявил официальный представитель «ТикТок-Рус» Ростислав Верёвкин.

В ближайшее время подобную практику введут и другие крупные социальные сети, работающие в России – Вконтакте, Facebook, Instagram и YouTube.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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