Мнение: Кто кукловодит «обысками ФСБ»?

В минувший четверг сразу в нескольких уральских интернет-изданиях вышли публикации о «масштабных обысках ФСБ в офисах ямальского олигарха».

Речь шла об Олеге Ситникове, моем хорошем знакомом, с которым познакомился еще в 2015 году в Санкт-Петербурге, на экономическом форуме. Вскоре после питерского форума, я слетал в командировку на Ямал, а вернувшись, написал материал «Тиски «ликвидаторов», в котором попытался ответить на вопрос «Почему криминал и борцы с криминалом имеют общего «врага» — уренгойского предпринимателя?».

За минувшие шесть лет не раз писал об Олеге Ситникове и атаках на его бизнес. О том, как упорно не хотят расследовать покушение на него, как по беспределу ликвидировали мост через реку Пур, построенный Ситниковым, о сотнях проверках и и откровенно сфабрикованных уголовных делах в отношении бизнесмена.

Поэтому, прочитав об «обысках в ФСБ», позвонил на Ямал и узнал, что никаких «обысков ФСБ» не было. Это фейк. А было продолжение атаки на Ситникова и его бизнес. Силовикам пришла анонимка, что«Корпорация Рост нефти и газа» Ситникова поставляет некачественное топливо в Японию и Китай. Это при том, что фирмы Ситникова никогда не экспортировали топливо в Азию.

Тем не менее, силовики пришли с проверкой. Правда, это был не обыск. Обошлось без ОМОНа. Пришли, попросили несколько документов, ушли… Подробности можно прочитать здесь.

У меня есть сильные подозрения, что за очередной атакой на Олега Ситинкова стоит все тот же экс-прокурор ЯНАО Александр Герасименко. Его хоть и уволили из прокуратуры, но он, похоже, продолжает «держать за яйца» и местных силовиков, и власть. И, видимо, продолжает дергать за ниточки. Похоже, что Герасименко как был кукловодом Ямала, так им и остался…

В общем, продолжаю следить за развитием событий на Ямале… Потому что еще в 2015 году дал слово, что буду наблюдать за событиями на Ямале, пока не будет раскрыто покушение на Олега Ситникова.

На снимке: Александр Герасименко – куловод Ямала? Фотография отсюда

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